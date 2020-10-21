DxOMark обновили методы тестирования камер и дисплеев смартфонов

Рейтинги лаборатории DxOMark является довольно популярными в Сети, когда речь идет о независимом тестировании камер и дисплеев смартфонов. На достигнутом специалисты этой компании останавливаться не собираются и потому вчера в блоге на официальном сайте рассказали об обновленных методиках тестирования камер и дисплеев смартфонов. В особенной степени усовершенствовались тесты камеры, которые стали наиболее строгими, чем когда-либо.

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Любой хороший производитель смартфонов гонится за улучшением качества камеры, дисплея и встроенной акустики, в надежде получить высокий балл от DxOMark. Данная группа специалистов проводит независимое тестирование устройств эмпирическим путем, используя собственные открытые методики. Тем не менее, чтобы оценки в таких тестах оставались релевантными, методики тестирования приходится обновлять по ходу совершенствования существующих и появления новых технологий.

За последнее время к существующим методикам были добавлены тесты зума, эффекта боке (портретный режим), а также стали учитываться частота обновления и профили дисплея. Однако, учитывая темпы совершенствования современных смартфонов (особенно флагманов), существующие тесты явно нуждаются в доработке.

Вчера на официальном сайте DxOMark анонсировали, что обновили и усовершенствовали 80% своих тестов камеры. Кроме всего прочего, теперь в ходе оценки устройства будет учитываться качество картинки на экране до того, как сделано фото.

Обновленный протокол тестирования фотосенсора включает "множество сложных сценариев при фото- и видеосъемке с большим количеством людей и движения в кадре, а также сцены с плохой освещенностью и тесты HDR".

Дополнительно в DxOMark сообщают, что в протокол тестирования дисплея теперь включены 20 часов "перцепционной оценки" в лабораторных и повседневных условиях, а также "более 400 замеров различных параметров", которые позволят сформировать целостную картину о качестве дисплея.

В частности, специалисты обещают проверять дисплеи на наличие артефактов изображения, плавность картинки, точность цветопередачи, читабельность в разных условиях, скорость отклика сенсора и качество отображения видео. Производителям теперь явно придется уделять больше внимания этим аспектам своих моделей.

На данный момент по качеству дисплеев у DxOMark лидируют (в порядке убывания) Samsung Galaxy Note20 Ultra, OnePlus 8 Pro, Galaxy S20 Ultra, Apple iPhone 11 Pro Max и TCL 10 Pro.

По оценке камеры лучшими считаются Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Vivo X50 Pro+ и OPPO Find X2 Pro (также в порядке убывания).