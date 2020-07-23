Камера Redmi K30 Pro Zoom Edition получила более высокую оценку в рейтинге DxOMark, чем OnePlus 8 Pro и Galaxy S20+
Xiaomi выпустила Redmi K30 Pro Zoom Edition еще в начале года, позиционируя его как наследника Redmi K20 Pro и более дешевую альтернативу Mi 10 Pro. Теперь же смартфон попал в руки специалистов DxOMark, которые тщательно протестировали его камеру. Результаты могут удивить неподготовленных читателей.
Redmi K30 Pro Zoom Edition получил общую оценку в 120 баллов, что продвинуло его в первую десятку моделей; по факту, его оценка оказалась выше, чем у OnePlus 8 Pro (119 баллов), Samsung Galaxy S20+ (118 баллов) и iPhone 11 Pro Max (117 баллов). Впечатляющий результат, особенно с учетом того, что Xiaomi дешевле всех перечисленных моделей.
По качеству фото новинка получила оценку в 129 баллов — это больше, чем у S20+ (127) и iPhone 11 Pro Max (124). По факту, флагман Redmi получил точно такую же оценку, что и Mi Note 10 Pro (130) с 108-МП сенсором. По качеству видео Redmi K30 Pro Zoom Edition получил 101 балл, а значит идет наравне с iPhone 11 Pro Max (102), Galaxy S20+ (100) и Huawei Mate 30 Pro 5G (102).
Redmi K30 Pro Zoom Edition обладает камерами на 64 МП, 8 МП с телеобъективом и 3-кратным зумом, 13 МП с ультраширокоугольным объективом и отдельным 2-МП сенсором глубины поля. Очень неплохо для смартфона, ценник которого стартует с $550.