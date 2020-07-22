MIUI 12.1 - Xiaomi опубликовала основные изменения в следующей версии собственной оболочки
Xiaomi все еще находится на завершающем этапе распространения прошивки MIUI 12 - недавно свежую сборку получили Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Тем не менее, не дожидаясь окончания развертывания MIUI 12, китайский гигант уже приступил к тестированию следующей версии - MIUI 12.1.
На данный момент MIUI 12.1 уже на стадии бета-теста (речь пока только о китайской версии MIUI). Можно не дожидаться выхода и установить Xiaomi.EU, но все же это неофициальная сборка. Так как тестерам уже удалось установить MIUI 12.1 на свои устройства, в Сети успел появиться список изменений в новой прошивке.
К примеру, авторы YouTube-каналов Technobuzznet и What's New утверждают, что в MIUI 12.1 появилось несколько новых функций и возможностей, включая новые анимации подэкранного сканера отпечатков, выбор вида безопасной клавиатуры, новые фильтры в приложении камеры и множество настроек активного дисплея. Полный редизайн получила Лента виджетов, а также немного изменилось приложение Погода. Добавились новые особые настройки для людей с ограничениями, теперь параметры в этом меню разделены на вкладки Основные, Слух, Физический контакт и Зрение.
Пока что сроки выхода стабильной версии MIUI 12.1 неизвестны. Учитывая, что вторая волна развертывания изначальной версии MIUI 12 еще не началась, MIUI 12.1 стоит ждать не раньше четвертого квартала 2020 года. Пользователь Piunikaweb опубликовал полный список изменений в MIUI 12.1, который мы приводим ниже.
▶ MIUI 12.1 - Список изменений
- Поддержка кодека LHDC V3.
- Улучшенный Центр управления с текущей датой.
- Второе пространство теперь поддерживает изменение размера и жирности шрифта, ночной режим и разделение экрана.
- В Xiaomi Health добавлена возможность измерения кровяного давления.
- Патч безопасности обновлен до версии от июля 2020.
- Обновлен графический драйвер OpenGL и Vulkan (SD845: с v415.0 на v464.0).
- Улучшены Супер обои (Две новых локации для Марса и улучшенное отображение элементов на экране блокировки).
- Возможность удаления снимка экрана сразу после его отправки.
- Новая анимация зарядки на экране блокировки (как у Mi 10 и Mi Mix Alpha).
- Улучшена анимация смены ориентации дисплея.
- Добавлена возможность добавить зоны действия сенсорного помощника.
- Изменено меню выбора стиля рабочего стола.
- Новые фильтры для камеры и галереи.
- Добавлена возможность быстрой смены вида в галерее.
- Объемные анимации на четырех основных переключателях Центра управления.
- Улучшена работа с уведомлениями (можно раскрыть уведомление потянув вниз).
- Новые опции воспроизведения видео (добавлено отключение звука и переключатель скорости воспроизведения).
- Возможность отображения игр только в GAME TURBO.