MIUI 12.1 - Xiaomi опубликовала основные изменения в следующей версии собственной оболочки

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Xiaomi все еще находится на завершающем этапе распространения прошивки MIUI 12 - недавно свежую сборку получили Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Тем не менее, не дожидаясь окончания развертывания MIUI 12, китайский гигант уже приступил к тестированию следующей версии - MIUI 12.1.

На данный момент MIUI 12.1 уже на стадии бета-теста (речь пока только о китайской версии MIUI). Можно не дожидаться выхода и установить Xiaomi.EU, но все же это неофициальная сборка. Так как тестерам уже удалось установить MIUI 12.1 на свои устройства, в Сети успел появиться список изменений в новой прошивке.

К примеру, авторы YouTube-каналов Technobuzznet и What's New утверждают, что в MIUI 12.1 появилось несколько новых функций и возможностей, включая новые анимации подэкранного сканера отпечатков, выбор вида безопасной клавиатуры, новые фильтры в приложении камеры и множество настроек активного дисплея. Полный редизайн получила Лента виджетов, а также немного изменилось приложение Погода. Добавились новые особые настройки для людей с ограничениями, теперь параметры в этом меню разделены на вкладки Основные, Слух, Физический контакт и Зрение.