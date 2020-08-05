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Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на Android One

Xiaomi Mi A3 (Изображение: Tech Crunch)
Xiaomi Mi A3 (Изображение: Tech Crunch)
С момента выхода Mi A3 прошло уже больше года и о потенциальном продолжении - Mi A4 - ни слуху ни духу. Последние утечки говорят о том, что Xiaomi— как и Motorola, кстати —отказывается от программы Android One и больше не будет выпускать смартфоны Mi A-серии.
Ricci Rox,
Android ARM бизнес Chinese Tech телефоны

У нас уже давно закрадывались подозрения, что Xiaomi решила отказаться от программы Android One и не станет выпускать продолжение A-серии в лице Mi A4. Судя по всему, наши догадки подтверждаются.

По данным ресурса Smartdroid, Xiaomi действительно отказывается от программы Android One и смартфонов Mi A-серии. Видимо, великий китайский производитель - вместе с Motorola - решил, что устройства на Android One среди прочей фирменной продукции кажутся лишними. Google изначально создавала Android One с целью обеспечить свежими обновлениями безопасности как можно большее количество смартфонов на Android, однако последние разработки — к примеру, технология Treble — итак позволяет производителям максимально быстро выпускать свежие прошивки.

Конечно, данная информация больше похожа на неподтвержденные слухи, но вот вам интересный факт - даже на официальном форуме Xiaomi сами модераторы разместили такую же информацию. Правда, упомянутый пост уже удалили (или временно скрыли подальше от глаз?). Мы обратились в Xiaomi через форму обратной связи, попросив разъяснить информацию относительно Android One и как только нам поступит ответ, мы обновим данную новость.

Источник(и)

Smartdroid на Xiaomitoday

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 08 > Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на Android One
Ricci Rox, 2020-08- 5 (Update: 2020-08- 5)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 