Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на Android One
У нас уже давно закрадывались подозрения, что Xiaomi решила отказаться от программы Android One и не станет выпускать продолжение A-серии в лице Mi A4. Судя по всему, наши догадки подтверждаются.
По данным ресурса Smartdroid, Xiaomi действительно отказывается от программы Android One и смартфонов Mi A-серии. Видимо, великий китайский производитель - вместе с Motorola - решил, что устройства на Android One среди прочей фирменной продукции кажутся лишними. Google изначально создавала Android One с целью обеспечить свежими обновлениями безопасности как можно большее количество смартфонов на Android, однако последние разработки — к примеру, технология Treble — итак позволяет производителям максимально быстро выпускать свежие прошивки.
Конечно, данная информация больше похожа на неподтвержденные слухи, но вот вам интересный факт - даже на официальном форуме Xiaomi сами модераторы разместили такую же информацию. Правда, упомянутый пост уже удалили (или временно скрыли подальше от глаз?). Мы обратились в Xiaomi через форму обратной связи, попросив разъяснить информацию относительно Android One и как только нам поступит ответ, мы обновим данную новость.