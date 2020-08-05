Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны на Android One

С момента выхода Mi A3 прошло уже больше года и о потенциальном продолжении - Mi A4 - ни слуху ни духу. Последние утечки говорят о том, что Xiaomi— как и Motorola, кстати —отказывается от программы Android One и больше не будет выпускать смартфоны Mi A-серии.

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У нас уже давно закрадывались подозрения, что Xiaomi решила отказаться от программы Android One и не станет выпускать продолжение A-серии в лице Mi A4. Судя по всему, наши догадки подтверждаются.

По данным ресурса Smartdroid, Xiaomi действительно отказывается от программы Android One и смартфонов Mi A-серии. Видимо, великий китайский производитель - вместе с Motorola - решил, что устройства на Android One среди прочей фирменной продукции кажутся лишними. Google изначально создавала Android One с целью обеспечить свежими обновлениями безопасности как можно большее количество смартфонов на Android, однако последние разработки — к примеру, технология Treble — итак позволяет производителям максимально быстро выпускать свежие прошивки.