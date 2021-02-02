Xiaomi начала блокировать установку Google-сервисов на китайской прошивке MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала блокировать установку Google-сервисов (GMS) на некоторых смартфонах после обновления до последней версии MIUI 12.5. Пока что речь идет только о китайской версии прошивки, но кто знает, что может измениться до официального выхода глобальной MIUI 12.5?

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Приложения и сервисы Google заблокированы на территории Китая достаточно давно, но на смартфонах Xiaomi и Redmi их можно было установить даже не прибегая к скачиванию APK-файлов со сторонних сайтов. Однако, судя по всему в Xiaomi решили пересмотреть свою политику в отношении западного гиганта (вероятно, после недавнего судебного разбирательства) и начали блокировать установку GMS на свежих версиях китайской прошивки MIUI.

На данный момент проблема затрагивает только бюджетные модели Xiaomi (владельцы аппаратов на Snapdragon могут расслабиться), обновившиеся до свежей китайской прошивки MIUI 12.5. Судя по сообщениям от пользователей официального форума компании, речь идет о моделях Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G - они работают на чипсетах MediaTek (Dimensity 1000+ и Dimensity 820).

Блокировка не оставляет никакого шанса на установку необходимых приложений пользователям, если на их устройстве не установлен root-доступ. Глобальные версии смартфонов Xiaomi пока-что не затронуты данной проблемой, что подтверждают участники форума: среди переведенных комментариев фигурирует фраза "глобальная MIUI не затронута блокировками".