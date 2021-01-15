Новые Xiaomi RedmiBook Pro будут доступны как с Tiger Lake, так и с Ryzen 5000H

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Xiaomi уже почти приготовила к выпуску два новых 15-дюймовых RedmiBook Pro. Один из них будет использовать 35-ваттовые процессоры Intel архитектуры Tiger Lake, в частности, 11300H и более дорогие модели. Второй получит пятитысячные процессоры Ryzen, включая Ryzen 5 5600H и более дорогие модели.

По всей видимости, AMD-версия будет называться RedmiBook Pro 15S. В то же время Intel-версия будет отличаться отсутствием S в конце названия. Скорее всего, новинки будут поставляться с 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ припаянной оперативной памяти DDR4 и одним внутренним накопителем типоразмера M.2 на протоколе NVMe. Ожидаемый месяц начала продаж - февраль 2021 года, тогда всё тайное станет явным.

Несмотря на приставку Pro в названии, эти ноутбуки ориентированы на широкого пользователя. Они должны оснащаться полноразмерным HDMI, несколькими портами USB разного типоразмера, матрицами семейства IPS - в общем, будут отвечать большинству требований, которые держит в уме рядовой покупатель. Но ждать чего-то по-настоящему профессионального, вроде 100% охвата спектра AdobeRGB, видеокарт Nvidia Quadro или функций безопасности Intel vPro, здесь не приходится.

Прямо сейчас, в середине января, государственные службы США внесли Xiaomi в несколько чёрных списков на основе предполагаемого сотрудничества Xiaomi с китайскими военными. Потенциально это может повлиять на планы компании по выпуску новых смартфонов и ноутбуков. В то же время некоторые источники утверждают, что эти ограничения - временные, будут сняты новым президентом США и никак не повлияют на деловую активность Xiaomi. Так это будет, или нет, покажет время.