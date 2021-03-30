Xiaomi Mi 11 Lite представлен официально: 6.55-дюймовый AMOLED дисплей в тонком корпусе и новый чипсет Qualcomm Snapdragon 780G

Новые модели Xiaomi Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G во многом схожи: толщина корпуса составляет всего 6.81 мм, а картинка у обоих смартфонов выводится на 6.55-дюймовый AMOLED дисплей. Тем не менее, лишь Mi 11 Lite 5G получил новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 780G, в то время как младший собрат будет работать на Snapdragon 732G

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Вчера компания Xiaomi провела грандиозное мероприятие, представив целый ряд новых устройств : Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi Smart Band 6, а также Mi 11 Lite. Кстати говоря, это первый официальный релиз для глобального и китайского рынка одновременно (хотя Mi 11 Pro не будет продаваться глобально). Как и ожидалось, младший представитель флагманской линейки - Mi 11 Lite - вышел в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой. Правда, наличие самого современного стандарта связи не является единственным отличием двух версий смартфона.

Ко всеобщему удивлению, Mi 11 Lite 5G получил абсолютно новый чипсет Qualcomm Snapdragon 780G, который производится по 5-нм техпроцессу и содержит восьмиядерный процессор с ядрами Kryo 670, а также графику Adreno 642. Данный чипсет также имеет встроенный 5G-модем, в отличие от Snapdragon 732G, что используется в обычном Mi 11 Lite.

На этом отличия заканчиваются и вся остальная начинка, включая 6.55-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц и сенсором с частотой опроса 240 Гц, у обеих моделей одинаковая. Смартфоны также очень тонкие - всего 6.81 мм - но при этом имеют достаточно емкие батареи на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При этом, Mi 11 Lite 5G на 2 грамма тяжелее 4G-модели (157 граммов).

Оба устройства имеют 64-МП основную камеру, которая дополнена 8-МП ультраширокоугольной и 5-МП макро камерой. Фронтальная камера у обоих Mi 11 Lite имеет разрешением 20 МП.