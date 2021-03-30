Xiaomi Mi 11 Lite представлен официально: 6.55-дюймовый AMOLED дисплей в тонком корпусе и новый чипсет Qualcomm Snapdragon 780G
Вчера компания Xiaomi провела грандиозное мероприятие, представив целый ряд новых устройств : Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi Smart Band 6, а также Mi 11 Lite. Кстати говоря, это первый официальный релиз для глобального и китайского рынка одновременно (хотя Mi 11 Pro не будет продаваться глобально). Как и ожидалось, младший представитель флагманской линейки - Mi 11 Lite - вышел в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой. Правда, наличие самого современного стандарта связи не является единственным отличием двух версий смартфона.
Ко всеобщему удивлению, Mi 11 Lite 5G получил абсолютно новый чипсет Qualcomm Snapdragon 780G, который производится по 5-нм техпроцессу и содержит восьмиядерный процессор с ядрами Kryo 670, а также графику Adreno 642. Данный чипсет также имеет встроенный 5G-модем, в отличие от Snapdragon 732G, что используется в обычном Mi 11 Lite.
На этом отличия заканчиваются и вся остальная начинка, включая 6.55-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц и сенсором с частотой опроса 240 Гц, у обеих моделей одинаковая. Смартфоны также очень тонкие - всего 6.81 мм - но при этом имеют достаточно емкие батареи на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При этом, Mi 11 Lite 5G на 2 грамма тяжелее 4G-модели (157 граммов).
Оба устройства имеют 64-МП основную камеру, которая дополнена 8-МП ультраширокоугольной и 5-МП макро камерой. Фронтальная камера у обоих Mi 11 Lite имеет разрешением 20 МП.
Стоимость Mi 11 Lite стартует с €299 за младшую конфигурацию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Xiaomi также предлагает версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти, а также расцветки Bubblegum Blue, Peach Pink и Boba Black. Старший Mi 11 Lite 5G будет стоить от €369 и будет выпускаться в расцветках Truffle Black, Citrus Yellow и Mint Green; смартфон будет иметь with 128 ГБ встроенной памяти и 6/8 ГБ ОЗУ на выбор.