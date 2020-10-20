Xiaomi может выкупить суббренд Honor у Huawei

Xiaomi на данный момент считается одним из потенциальных покупателей суббренда Honor компании Huawei. Среди других претендентов на сделку значатся Digital China и TCL. Ранее Huawei отрицала слухи о продаже Honor, но такой шаг был бы разумным для руководства компании в текущих непростых условиях.

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Уже довольно продолжительное время по Интернету расходятся слухи о вероятной продаже суббренда Honor материнской компанией Huawei. Ранее в этом месяце подобное предположение мы слышали от известного аналитика Минь-Чи Куо, а теперь о готовящейся сделке говорят Reuters. Несмотря на то, что основным претендентом на покупку является компания Digital China, Xiaomi и TCL также могут выкупить Honor.

Продажа Honor может стать важным и своевременным шагом для Huawei. У компании явно наблюдаются проблемы в связи с торговым конфликтом США и Китая, которые ставят под угрозу развитие бюджетного суббренда. Благодаря сделке по продаже, смартфоны Honor вполне могут стать более распространенными.

Кроме того, вырученные с продажи средства явно помогут Huawei улучшить свои позиции на внутреннем рынке - согласно Reuters, стоимость сделки может составить 3.73 миллиарда долларов США. В любом случае, все из трех претендующих на сделку компаний смогут позаботиться о Honor как следует: Xiaomi может сделать модели частью своего суббренда Redmi, TCL уже сотрудничала с BlackBerry и RCA, а у Digital China есть связи с Lenovo.