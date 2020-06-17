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Honor показала MagicBook Pro 2020 на AMD Ryzen и свой первый игровой ноутбук

Honor выпустит два ноутбука на Ryzen 4000 (Изображение: Trading Shenzhen)
Honor выпустит два ноутбука на Ryzen 4000 (Изображение: Trading Shenzhen)
Компания Honor официально анонсировала MagicBook Pro 2020 на процессорах Ryzen 4000 (Renoir). По слухам, новинка получит чип Ryzen 7 4800H, а также выйдет вместе с первым игровым ноутбуком от Honor.
Alex Alderson, 🇺🇸
AMD Ryzen (Zen) Renoir Windows ноутбуки

В прошлом месяце компания Honor выпустила обновленный MagicBook Pro, который по дизайну и позиционированию сильно напоминает MacBook Pro 16. Прошлогодняя версия модели выпускалась в конфигурациях на AMD и Intel, но в этом году мы увидели только версию на Intel Comet Lake. Тем не менее, теперь Джордж Чжао (George Zhao), президент компании Honor, подтвердил, что скоро на рынок выйдет также модификация модели с процессорами Ryzen 4000 Renoir.

Если верить ресурсу ITHome, который взял интервью у Чжао на мероприятии Honor Life, версия MagicBook Pro 2020 на Ryzen выйдет в следующем месяце. Правда, при этом не уточняется какие именно модели процессоров получит этот ноутбук. Если верить предварительным слухам, то устройство получит как минимум конфигурацию на Ryzen 7 4800H. Сообщается, что у данного образца также будет установлено 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD на 512 ГБ. Скорее всего производитель будет предлагать и другие конфигурации ноутбука.

Отдельно ресурс ITHome утверждает, что компания собирается также представить игровой ноутбук на Ryzen 4000. Скорее всего, видеокартой в таком случае выступит Nvidia GeForce RTX 2060. От себя добавим, что не удивлены выбором Honor в пользу AMD, ведь как показали наши обзоры Asus TUF A15 и Eluktronics RP-15, Ryzen 7 4800H в паре с RTX 2060 легко справляется с современными играми на максимальных настройках качества.

Источник(и)

ITHome на @9550pro и Huawei Central

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Alex Alderson, 2020-06-17 (Update: 2020-06-17)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 