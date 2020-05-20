ViewPad 6: Honor выпустила конкурента для iPad Pro 11

Планшет ViewPad 6 получил 10.4-дюймовый 2K дисплей, чипсет Kirin 985 и 6 ГБ ОЗУ. Модель доступна в трех расцветках, поддерживает ввод при помощи стилуса и содержит батарею емкостью 7250 мАч.

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Компания Honor представила свой ответ на iPad Pro 11 - ViewPad 6. Аппарат основан на чипсете Kirin 985 и содержит 6 ГБ ОЗУ, а также обладает 10.4-дюймовым "FullView" дисплеем. Под этим термином производитель понимает IPS панель с разрешением 2000 x 1200 пикселей с плотностью 225 точек на дюйм.

ViewPad 6 доступен с 64 и 128 ГБ памяти и также обладает слотом для карт microSD (до 512 ГБ). Дополнительно у планшета имеется поддержка фирменного стилуса Honor Magic Pencil, а для общения в видеочатах доступны две камеры.

На устройстве будет установлена фирменная оболочка Magic UI 3.1, емкость батареи составит 7250 мАч, а заряжаться она будет через порт USB Type-C. Если верить словам Honor, то на полную зарядку будет уходить два с половиной часа.