Surface Neo: революционный складной планшет с двумя экранами от Microsoft на Windows 10X

В Microsoft решили не ограничиваться анонсом стандартных продуктов серии Surface и представили складные планшеты Surface. Старший получил название Surface Neo и обладает двумя 9-дюймовыми дисплеями и клавиатурой, шарнирами, которые позволяют раскрывать конструкцию на 360 градусов, а также стилусом Surface Slim Pen, что прячется в задней части устройства. Surface Neo будет работать на еще не выпущенных процессорах Intel Lakefield и станет доступен ближе к концу 2020 года.

Слухи оправдались: на вчерашней презентации в Нью-Йорке Microsoft и правда показала складной планшет Surface. Панос Панай (Panos Panay) продемонстрировал два устройства Surface со сцены - пока что мы можем классифицировать их в качестве трансформеров с двумя экранами, а не сгибаемых устройств, как говорилось в утечках. Microsoft дали устройству название Surface Neo в надежде, что ему удастся произвести революцию на рынке портативной электроники, что в свое время удалось сделать Surface Pro в 2012.

В то время как планшеты Surface сделали трансформируемую конструкцию мэйнстримной, Surface Neo должен стать лидером рынка сгибаемых устройств, но не так, как это пытаются делать Huawei и Samsung со своими гибкими смартфонами. В отличие от последних Surface Neo является своего рода компьютером. Устройство будет работать на ОС Windows 10X, которая по утечкам была известна как Core OS: при ее создании Microsoft и Intel плотно сотрудничали, чтобы будущие процессоры с архитектурой Lakefield были максимально оптимизированы для работы в Neo. Intel будет производить чипы Lakefield по 10-нм FinFET техпроцессу: в состав чипа будут входить "большие" ядра Sunny Cove и "маленькие" ядра Tremont, а также графика Gen11. Если верить Intel, процессоры Lakefield будут обладать TDP на уровне 5 и 7 Вт, но в Microsoft пока не уточняли какие из них будут установлены в Neo.

В Microsoft также пока не уточняли, сможет ли Windows 10X запускать x86 приложения, но мы бы не стали исключать такую возможность, ведь Surface Neo будет работать на чипах Intel Lakefield. На видео с презентации видно, как окно приложения можно перетаскивать с оного дисплея на другой, а также взаимодействовать с ним различными новыми путями. Двумя важными особенностями Surface Neo станет раскладная клавиатура и стилус Surface Slim Pen - он присоединяется к задней стороне устройства. Клавиатура же позволяет использовать Surface Neo в качестве ноутбука - второй экран в данном случае играть роль тачпада.

Толщина Surface Neo составляет всего 5.6 мм, а весит устройство 655 грамм; Панос Панай уточнил, что Microsoft удалось создать самый тонкий дисплей. Также уточняется, что дисплеи соединены между собой 60 микро-коаксиальными кабелями, а в качестве защитного стекла используется Corning Gorilla Glass.