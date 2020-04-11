Из-за коронавируса мы вряд ли увидим Surface Neo и другие устройств на Windows 10X в 2020 году

По последним слухам, мы все-таки не дождемся релиза Surface Neo к праздничному сезону. Если отсрочка действительно связана с пандемией, то других устройств на Windows 10X мы также не увидим. Однако, такое с Microsoft происходит не впервые.

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Если вы уже давно следите за экосистемой устройств Microsoft, то новости об отсрочке релиза Surface Neo не застанут вас врасплох. Ну а для тех, кто не смог пережить кончину Lumia, Zune и Windows Mobile, у нас есть плохие новости - Microsoft пока что не назначили новую дату релиза Surface Neo.

Согласно ресурсу ZDNet, в Microsoft сменили тактику, чтобы лучше соответствовать потребностям "нового мира" и устройств с одним дисплеем. Судя по всему, "новый мир" - это отсылка к пандемии коронавируса. Но хуже всего то, что таким образом Microsoft не только отложила выход Surface Neo на неопределенный срок, но и по факту лишила других производителей возможности выпустить свои устройства на Windows 10X в этом году.

Появятся ли одноэкранные устройства на Windows 10X в этом году - также неизвестно. Стоит предполагать, видимо, что их мы тоже не увидим. Тем не менее, вариант Surface Duo на Android все еще готовится выйти в 2020. Кроме того, некоторые из возможностей Windows 10X должны появится в Windows 10.