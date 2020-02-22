Экран Microsoft Surface Laptop 3 оказался слишком хрупким
Microsoft Surface Laptop 3 был выпущен в октябре 2019 года, но уже тогда в работе ноутбука был замечен ряд проблем. На сегодняшний день продолжает расти число пользователей Surface Laptop 3, на дисплее которых появились трещины. Многие из них пишут об этом в Reddit или на официальный форум сообщества Microsoft.
Кто-то сообщает о трещине на углу экрана, другим же повезло еще меньше: один пользователь Reddit опубликовал фотографию, на которой отчетливо видна вертикальная трещина, проходящая прямо по центру дисплея Surface Laptop 3. Количество подобных инцидентов стало настолько велико, что такие ресурсы, как ZDNet и DigitalMediaphile сами принялись за изучение сложившейся ситуации. ZDNet, например, удалось получить комментарий самой Microsoft касательно этой проблемы:
Определенное число покупателей Surface Laptop связались с Microsoft и сообщили, что не по их вине на экранах ноутбуков появились трещины. Сейчас мы занимаемся оценкой ситуации и выясняем причины проблемы".
Интересно, что часть пользователей Surface Laptop 3 утверждают, что им удалось произвести замену треснувших устройств, в то время как другие наоборот жалуются на отсутствие какого бы то ни было приемлемого решения проблемы. Выдвинуто предположение, что при закрытии крышки стекло дисплея вплотную касается алюминиевого корпуса, из-за чего на экране и возникают трещины, в то время как версии Surface Laptop 3 с мягкой алькантарой (искусственной замшей, покрывающей область вокруг клавиатуры), имеют некую «подушку безопасности» в виде этого материала.
На сайте форуме Microsoft в комментариях можно встреть разные вариации одной и той же истории: одному пользователю «повезло» купить целых два устройства, чьи экраны в последствии треснули, а другой заявляет, что такая же судьба настигла три из четырех приобретенных им Surface Laptop 3, так что в основе проблемы наверняка лежит нечто большее, чем просто неосторожное обращение с ноутбуком.