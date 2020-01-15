АНБ сообщило о "чрезвычайно серьезной" уязвимости в Windows: военные США уже получили исправление

Источники близкие к ресурсу Krebs on Security сообщают, что в Microsoft работают над исправлением "чрезвычайно серьезной" уязвимости, которая затрагивает все версии Windows, выпущенные за последние два десятилетия.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

14 января должно было стать последним днем для Windows 7. Тем не менее, вчерашний день также стал знаменательным благодаря появлению информации о "чрезвычайно серьезной" уязвимости во всех версиях Windows, что были выпущены за последние 20 лет. Такая ситуация может заставить Microsoft выпустить патчи для устаревших версий ОС.

Источники близкие к ресурсу KrebsOnSecurity утверждают, что на протяжении этой недели Microsoft готовится выпустить патч, закрывающий серьезную уязвимость в Windows. Соответствующее обновление уже поступило военным США, а также отдельным пользователям. Удивительно в этой ситуации то, какая сторона сообщила о проблеме: Энн Нойбергер (Anne Neuberger), глава управления кибербезопасности АНБ, заявила что именно агенство обнаружило уязвимость и передало данные о ней в Microsoft. Ранее агенство еще не занималось такого рода деятельностью (по крайней мере официально).

Обновление исправляет уязвимость в компоненте Windows под названием crypt32.dll. Этот компонент позволяет разработчикам внедрять шифрование и дешифрование данных, а также различный дополнительный функционал через сертификаты безопасности. Естественно, особую обеспокоенность вызывает возможность использования уязвимости crypt32.dll для подделки цифровой подписи. В таком случае преступники смогут создавать вредоносное ПО с валидной подписью.

Компонент Crypt32.dll появился в Windows примерно два десятилетия тому назад. Выходит, что могут быть затронуты все версии Windows, начиная с Windows XP. В Microsoft пока что отказываются давать комментарии и не сообщают подробностей проблемы. Мы обновим данную новость, как только у нас появится больше информации.