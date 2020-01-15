Asus выпустила свою первую мини-версию RTX 2070 для игрового мини-ПК Intel 'Ghost Canyon' NUC
Любители Intel и ПК в малом форм-факторе (SFF), обрадовались после официального анонса модульного игрового мини-ПК ‘Ghost Canyon’ NUC на CES 2020. Помимо поддержки процессоров Intel Core i9 (в т.ч. с разблокированным множителем), новый NUC первым в своей серии будет обладать настольной видеокартой. Первой на рынок попадет версия с ускорителем Asus Dual GeForce RTX 2070 Mini OC edition.
Несмотря на то, что данная видеокарта специально разработана доя Intel NUC 9 Extreme и NUC 9 Pro, она также совместима с любыми другими ПК всех размеров и мастей. Она выполнена в 2-слотовом дизайне и менее 20 см в длину, а два вентилятора призваны принести производительность мощной настольной RTX 2070 в ультра-компактный форм-фактор Intel NUC.
В Asus говорят, что в игровом режиме эта видеокарта способна работать на частоте в 1650 МГц и разгонятся до 1680 МГц. Видеокарта появится на рынке по всему миру по цене в $525. Что же до Intel NUC 9 ‘Ghost Canyon’, то Intel пока что не рассказала даже когда примерно ожидать мини-ПК на полках магазинов. Стоимость новинки ожидается на уровне $1500.