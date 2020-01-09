Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Может PCIe 4.0 и станет короткоживущим стандартом, но 5 версия стандарта попадет в потребительские продукты в лучшем случае только к концу 2020, и потому производители NVMe SSD и, вероятно, видеокарт (шевелись, плотва Nvidia!) должны хотя бы попытаться выпустить какой-то объем улучшенной продукции со стандартом 4 версии. После того как был представлен чипсет AMD X570, предназначенный для 7-нм процессоров Ryzen 3000, стандарт PCIe 4.0 стал доступен потребителям, но буквально всего пара производителей решилась выпустить обновленные SSD с новой версией интерфейса. Мы уже видели SSD с интерфейсом PCIe 4.0, которые обеспечивали скорость чтения/записи свыше 5000 МБ/с, но судя по всему тут еще есть над чем поработать, так как Adata только что показали на CES накопитель XPG Sage способный обеспечивать свыше 7000 МБ/с.



Новые накопители Adata с интерфейсом PCIe Gen 4 оснащаются контроллером Innogrit Rainier (IG5236), который обеспечивает очень заметный прирост производительности в сравнении с Phison E16, что способен выдавать около 5000 МБ/с. Помимо такой высокой скорости чтения (запись - около 5200 МБ/с), IG5236 является первым в своем роде, достигшим отметки в 1 миллион операций ввода-вывода в секунду (800 000 при записи). В CrystalDisk накопитель продемонстрировал результат в 7240.7 МБ/с при последовательном чтении и 5395.5 МБ/с при последовательной записи.



Такой превосходной производительности удалось добиться благодаря использованию 16/12-нм техпроцесса на фабрике TSMC, что в свою очередь значит, что SSD еще есть куда расти (современные чипы выпускаются по 7 нм техпроцессу). Контроллер IG5236 поддерживает емкость до 16 ТБ, но Adata будет предлагать модели максимум на 4 ТБ, судя по всему чтобы сохранить ценник на более менее потребительском уровне. Новые SSD также будут обладать 4 ГБ DRAM кэш-памяти и эффективным радиатором, который не был показан на CES.



Цены пока не оглашаются, но Adata скорее всего обнародуют их к середине года.