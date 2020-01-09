CES 2020 | Adata представляет NVMe SSD XPG Sage с интерфейсом PCIe 4.0: 1 миллион операций в секунду и скорость 7000 МБ/с
Может PCIe 4.0 и станет короткоживущим стандартом, но 5 версия стандарта попадет в потребительские продукты в лучшем случае только к концу 2020, и потому производители NVMe SSD и, вероятно, видеокарт (шевелись,
плотва Nvidia!) должны хотя бы попытаться выпустить какой-то объем улучшенной продукции со стандартом 4 версии. После того как был представлен чипсет AMD X570, предназначенный для 7-нм процессоров Ryzen 3000, стандарт PCIe 4.0 стал доступен потребителям, но буквально всего пара производителей решилась выпустить обновленные SSD с новой версией интерфейса. Мы уже видели SSD с интерфейсом PCIe 4.0, которые обеспечивали скорость чтения/записи свыше 5000 МБ/с, но судя по всему тут еще есть над чем поработать, так как Adata только что показали на CES накопитель XPG Sage способный обеспечивать свыше 7000 МБ/с.
Новые накопители Adata с интерфейсом PCIe Gen 4 оснащаются контроллером Innogrit Rainier (IG5236), который обеспечивает очень заметный прирост производительности в сравнении с Phison E16, что способен выдавать около 5000 МБ/с. Помимо такой высокой скорости чтения (запись - около 5200 МБ/с), IG5236 является первым в своем роде, достигшим отметки в 1 миллион операций ввода-вывода в секунду (800 000 при записи). В CrystalDisk накопитель продемонстрировал результат в 7240.7 МБ/с при последовательном чтении и 5395.5 МБ/с при последовательной записи.
Такой превосходной производительности удалось добиться благодаря использованию 16/12-нм техпроцесса на фабрике TSMC, что в свою очередь значит, что SSD еще есть куда расти (современные чипы выпускаются по 7 нм техпроцессу). Контроллер IG5236 поддерживает емкость до 16 ТБ, но Adata будет предлагать модели максимум на 4 ТБ, судя по всему чтобы сохранить ценник на более менее потребительском уровне. Новые SSD также будут обладать 4 ГБ DRAM кэш-памяти и эффективным радиатором, который не был показан на CES.
Цены пока не оглашаются, но Adata скорее всего обнародуют их к середине года.