Благодаря спецификации SD Express 8.0 карты памяти смогут работать со скоростью до 4 ГБ/с

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В вопросе расширения встроенной памяти смартфонов, планшетов и даже ноутбуков, только стандарт SD-карт памяти выдержал испытание временем и продолжает повсеместно использоваться и по сей день. Разрешение 4K нынче считается нормой, в то время как массовое внедрение 8K совсем не за горами, а значит потребность в скоростных накопителях информации продолжает расти. Чтобы SD-карты оставались актуальными, SD Association уже перешла на интерфейс PCIe в 2018 году: тогда SDA использовала шину PCIe 3.0 и протокол NVMe, но в настоящее время уже используется в два раза более скоростной PCIe 4.0. Соответственно, теперь в SDA обновили спецификации SD Express до версии 8.0, в которой появилась поддержка PCIe 4.0 для карт памяти формата SD Express и microSD Express.



Переход на PCIe 4.0 позволит достичь скоростей вплоть до 4 ГБ/с, что по факту в два раза больше, чем у шины PCIe 3.0 при использовании двух линий. В отличии от настольных SSD, SD-карты будут использовать не четыре, а две линии, что и объясняет разницу в скорости. То есть, по сути в спецификации SD 8.0 удалось достичь пропускную способность на уровне NVMe SSD PCIe 3.0, которые по-прежнему устанавливаются в большинстве ноутбуков 2020 года выпуска.



Благодаря такой высокой пропускной способности можно будет воспроизводитель или записывать на карты памяти 4K или 8K-видео, а также хранить фото и объемные панорамы в несжатом виде. Более того, карты памяти нового формата также пригодятся и игровых устройствах, обеспечивая высокую скорость обработки данных. Немаловажным новый стандарт окажется и для мобильный устройств, а также устройств умного дома и дронов.