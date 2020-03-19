В PlayStation 5 будет установлен SSD необычной емкости, который способен загрузить 16 ГБ в ОЗУ за 2 секунды

С самых первых утечек стало ясно, что Xbox Series X и PlayStation 5 перейдут на SSD, чтобы ускорить запуск игр. И если в случае Xbox Series X накопитель итак адекватно быстрый по современным стандартам, то в Sony, как всегда, решили по-своему подойти к этому вопросу.

В PS5 будет установлен встроенный 825-ГБ SSD с эксклюзивной флеш-памятью и 12-канальным интерфейсом, что позволит получить пропускную способность в 5.5 ГБ/с при работе с несжатыми данными. Объем накопителя необычный и в Sony объясняют это тем, что для обеспечения оптимальной работы NAND-памяти некоторый объем был зарезервирован; изготовление эксклюзивного накопителя производитель объяснил нежеланием тратится на поддержку M.2. В итоге, накопитель в PS5 настолько быстрый, что может заполнить 16 ГБ оперативной памяти всего за 2 секунды.

К процессору накопитель подключен четырьмя линиями PCIe Gen4, а его кастомная архитектура позволит разработчикам выбирать какие данные и в какой момент загружать, чтобы избежать потенциальных задержек. В контроллере накопителя встроен аппаратный декомпрессор, который по производительности аналогичен девяти ядрам Zen 2. Он поддерживает декомпрессию формата Kraken, который разрабатывается RAD Game Tools, в результате чего скорость работы со сжатыми данными достигает 9 ГБ/с.

Также приставка содержит DMA контроллер, по производительности эквивалентный одному-двум ядрам Zen 2, отдельный процессор для обработки операций ввода/вывода и другие специализированные компоненты. Соответственно, разработчикам практически ничего не придется делать для того, чтобы оптимизировать работу подсистемы хранения - PS5 позаботится о всем сама.

С внешними накопителями ситуация несколько иная. Обычные жесткие диски можно использовать для хранения совместимых с PS4 игр. Однако, в отличие от Microsoft, Sony реализовала поддержку NVMe накопителей, как в настольных ПК. Важна не память и не производитель, а используемый интерфейс M.2 SSD — в идеале придется использовать модели с PCIe Gen4.

Одним словом, SSD накопитель в PS5 сильно опережает по характеристикам все, что существует сейчас в сфере настольных ПК. Марк Черни пока рекомендует не спешить с приобретением NVMe накопителя для вашей будущей приставки и подождать публикации списка поддерживаемых моделей.