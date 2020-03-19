Способны ли ультрафиолетовые светодиоды защитить от вирусов и болезней?
О вирусах и смартфонах
Отрицать угрозу и проблемы во всем мире, которые возникли в связи с распространением болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, отрицать уже невозможно. Человечество находится в поисках новых способов дезинфекции помещений и окружающего пространства. И если говорить честно, то дезинфекция мелкой потребительской электроники - в особенности смартфонов - довольно важна. Мы постоянно контактируем с этими устройствами, в то время как на их поверхности накапливается множество вредоносных бактерий, вирусов и прочих патогенов. Многие специалисты сходятся во мнении, что на поверхности экрана смартфонов могут присутствовать даже стафилококки.
Переносчиками можно считать смартфоны, часы (в т.ч. умные) и даже украшения. Большинство людей моют руки после того как приходят домой с улицы, но затем берут в руки смартфон и тут же контактируют со всем тем, что так тщательно смывали мгновением ранее. Более того, затем все это разносится руками по другим местам: ручкам дверей, бытовой технике, расческам и прочим предметам быта.
Дезинфекция смартфонов при помощи специальных средств гигиены возможна, но проблема не только в том, что устройство может приобрести нежелательный запах, но также в повышенном расходе самого санитайзера. В качестве альтернативы, некоторые производители предлагают специальные устройства дезинфекции с использованием ультрафиолетового света.
Ультрафиолетовое излучение - это не только загар
Начнем с основ: обработка УФ-излучением является доказанным методом дезинфекции и используется повсеместно. В зависимости от специфики работы, рабочее места работников могут обрабатываться специальными лампами, излучающими УФ. Это высокоэнергетическое излучение напрямую воздействует на ДНК организмов, разрушая клетки и не давая патогену размножаться.
У такого метода борьбы с различной заразой есть свои преимущества. Так как воздействие УФ обусловлено физическими законами, микроорганизмы не способны выработать к нему резистентность, как в случае с теми же антибиотиками. Кроме того, в отличие от прочих методов, воздействие на сам объект обеззараживания оказывается минимальное. Одним словом, УФ излучение используется как в медицинской, так и академической сфере (как впрочем и бытовой, прим. ред.).
Устройства для домашнего использования
На данный момент доступно множество моделей с УФ излучателями для потребителей, потому мы решили изучить характеристики, чтоб хоть как-то классифицировать их. По сути, до этого речь шла об устройствах с ртутными лампами (также известны как кварцевые лампы), но лампы на основе УФ-светодиодов также показывали свою эффективность для подобных задач. Большинство стерилизаторов представляют собой коробочки, в которые помещается объект обеззараживания. По нашему мнению закрытая конструкция гораздо лучше ручных УФ-светильников. Последние более универсальны, но у них нет таймера и держать их долго достаточно неудобно.
Sunuv S2 (можно купить на price.ua, sunuv.ru), по нашим данным идентичен Emmi-Steri UVC LED и поставляется с индикатором, который меняет свой цвет при падении на него УФ-излучения. Таким образом можно оценить степень воздействия на объект воздействия. Так как светодиоды встроены только в крышку устройства, придется через некоторое время перевернуть смартфон экраном вниз. Учитывая снижение эффективности УФ-светодиодов со временем, мы не можем гарантировать, что 3 минут, которые установлены по умолчанию, достаточно для полноценной очистки.
Также очень важна форма самого объекта дезинфекции. Для примера возьмем смартфон одного из наших сотрудников: в зазоре между смартфоном и чехлом убить патогены будет очень сложно, как и в области клавиш (1). Кроме того, нам неизвестно, позволяет ли защитное стекло проникать свету к дисплею (2). Наконец, мы сомневаемся насчет зоны USB-порта и решетки динамика - вряд-ли дезинфекция проходит там настолько же эффективно, как и на фронтальной/тыльной панелях.
Вердикт
Если вкратце: мы не против использования светодиодных УФ-санитайзеров наподобие описанного, но все же следует сохранять осторожность - такие средства не дают 100% защиту. Помимо того, если говорить о COVID-19, то последние исследования говорят о том, что в основном этот вирус распространяется через миниатюрные капли воды, а не поверхности. Потому касательно нового коронавируса дезинфекция смартфона явно не играет серьезной роли.