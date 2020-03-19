Способны ли ультрафиолетовые светодиоды защитить от вирусов и болезней?

На данный момент доступно множество моделей с УФ излучателями для потребителей, потому мы решили изучить характеристики, чтоб хоть как-то классифицировать их. По сути, до этого речь шла об устройствах с ртутными лампами (также известны как кварцевые лампы), но лампы на основе УФ-светодиодов также показывали свою эффективность для подобных задач. Большинство стерилизаторов представляют собой коробочки, в которые помещается объект обеззараживания. По нашему мнению закрытая конструкция гораздо лучше ручных УФ-светильников. Последние более универсальны, но у них нет таймера и держать их долго достаточно неудобно.

Sunuv S2 (можно купить на price.ua, sunuv.ru), по нашим данным идентичен Emmi-Steri UVC LED и поставляется с индикатором, который меняет свой цвет при падении на него УФ-излучения. Таким образом можно оценить степень воздействия на объект воздействия. Так как светодиоды встроены только в крышку устройства, придется через некоторое время перевернуть смартфон экраном вниз. Учитывая снижение эффективности УФ-светодиодов со временем, мы не можем гарантировать, что 3 минут, которые установлены по умолчанию, достаточно для полноценной очистки.