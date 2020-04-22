Релиз ПК-версии игры Death Stranding переносится на 14 июля
После превосходного дебюта на приставках, Death Stranding от гения Хидео Кодзимы вовсю готовилась к выходу на ПК. Релиз был намечен на 2 июня, но дату пришлось изменить на 14 июля, так как один из сотрудников студии заразился коронавирусом.
Такая информация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Kojima Productions. Сообщается, что офис студии закрыли из-за опасений дальнейшего распространения болезни. На данный момент руководство студии консультируется с местными органами здравоохранения, чтобы все-таки открыть ее вновь, но в ближайшее время этого точно не произойдет. Сейчас сотрудники вынуждены работать удаленно, из-за чего и пришлось отложить релиз игры на ПК.
Death Stranding такая не одна: даты выхода многих других игр также были перенесены из-за пандемии - среди таких и ожидаемая всеми The Last of Us II.