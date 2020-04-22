Notebookcheck

Релиз ПК-версии игры Death Stranding переносится на 14 июля

Фанатам Death Stranding придется немного подождать
Фанатам Death Stranding придется немного подождать
Дата выхода Death Stranding на ПК переносится, так как у одного из сотрудников студии Kojima Productions был выявлен COVID-19. Офис студии-разработчика закрыли, чтобы ограничить распространение болезни, потому сотрудники работают удаленно. Новая дата выхода сдвинута на 14 июля 2020 года.
Anil Satyanarayana | 22/04/2020
Gamecheck игры

После превосходного дебюта на приставках, Death Stranding от гения Хидео Кодзимы вовсю готовилась к выходу на ПК. Релиз был намечен на 2 июня, но дату пришлось изменить на 14 июля, так как один из сотрудников студии заразился коронавирусом.

Такая информация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Kojima Productions. Сообщается, что офис студии закрыли из-за опасений дальнейшего распространения болезни. На данный момент руководство студии консультируется с местными органами здравоохранения, чтобы все-таки открыть ее вновь, но в ближайшее время этого точно не произойдет. Сейчас сотрудники вынуждены работать удаленно, из-за чего и пришлось отложить релиз игры на ПК.

Death Stranding такая не одна: даты выхода многих других игр также были перенесены из-за пандемии - среди таких и ожидаемая всеми The Last of Us II.

Источник(и)

Twitter via PC Gamer

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Anil Satyanarayana, 2020-04-22 (Update: 2020-04-22)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 