Релиз ПК-версии игры Death Stranding переносится на 14 июля

Дата выхода Death Stranding на ПК переносится, так как у одного из сотрудников студии Kojima Productions был выявлен COVID-19. Офис студии-разработчика закрыли, чтобы ограничить распространение болезни, потому сотрудники работают удаленно. Новая дата выхода сдвинута на 14 июля 2020 года.

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После превосходного дебюта на приставках, Death Stranding от гения Хидео Кодзимы вовсю готовилась к выходу на ПК. Релиз был намечен на 2 июня, но дату пришлось изменить на 14 июля, так как один из сотрудников студии заразился коронавирусом.

Такая информация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Kojima Productions. Сообщается, что офис студии закрыли из-за опасений дальнейшего распространения болезни. На данный момент руководство студии консультируется с местными органами здравоохранения, чтобы все-таки открыть ее вновь, но в ближайшее время этого точно не произойдет. Сейчас сотрудники вынуждены работать удаленно, из-за чего и пришлось отложить релиз игры на ПК.

Death Stranding такая не одна: даты выхода многих других игр также были перенесены из-за пандемии - среди таких и ожидаемая всеми The Last of Us II.