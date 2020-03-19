Использующийся в PlayStation 5 аудио движок Tempest 3D настолько революционный, что использует снимки ушей владельцев для улучшения звуковой составляющей

Sony оснастила PlayStation 5 революционным аудио-движком Tempest 3D, который обрабатывает звук с учетом положения пользователя с использованием HRTF-метода. По факту, для обработки звука даже используется отдельный чип наподобие видеокарты. Более того, Sony продолжит совершенствовать данный аспект консоли и вполне вероятно, что в будущем пользователям придется делать снимки своих ушей для создания индивидуальных HRTF-профилей.

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В наши дни разработчики приложений и платформ уделяют не так много времени звуку в своих продуктах. В случае PS4 под обработку объемного звука в формате 7.1 была отведена половина возможностей процессора AMD Jaguar, в то же время у PS3 для этой задачи использовались выделенные блоки SPU. Чтобы исправить ситуацию со звуком в целом, Sony разработали движок Tempest 3D, который будет просчитывать в реальном времени отдельно тысячи различных звуков, что позволит повысить реализм без надобности приобретения дорогостоящей аппаратуры.

В сущности своей, движок отвечает за более глубокое погружение в игру - пользователь будет чувствовать себя так, будто звуки окружают его. Также такое решение позволит определять с какой стороны в игре исходит звук. Самое интересное в этом подходе то, что технология учитывает размеры и положение головы, а также форму ушей пользователя.

Технологию создания позиционируемого звука при помощи передаточной функции (HRTF) уже давно используют в мире ПК-гейминга. Среди наиболее популярных можно привести решения от Creative и Nahimic (Creative SXFI) которые также создают профиль аудио на основе формы уха пользователя. Тем не менее, в случае Tempest Engine в PS5 компания Sony выводит эту технологию на новый уровень.

Методика HRTF довольно требовательна к вычислительной мощности, потому в Sony отвели под эту задачу отдельный ГП, который по производительности сравним с 8-ядерным процессором AMD Jaguar в PlayStation 4. Самое интересное заключается в том, что пользователям совсем не обязательно приобретать дорогую аудио систему, чтобы ощутить все преимущества этой технологии. Так, Марк Черни заявил, что движок Tempest создан для того, чтобы дарить идеальный звук на встроенных динамиках телевизоров, саундбарах и в наушниках.

Стоит учитывать однако, что создание профиля HRTF должно происходить индивидуально для каждого пользователя. В Sony провели тестирование на 100 добровольцах и создали 5 предустановленных пресетов, но в будущем компания хочет продвинуться в этом плане еще дальше, создавая индивидуальные профили для пользователей, которые загрузят фото своих ушей.

Правда, такая возможность на данный момент только изучается. Черни часто употреблял слова "возможно" и "вероятно", намекая на долгоиграющую разработку технологии. Среди прочего, упоминается возможность загрузки на сервер компании видеозаписей своей головы и ушей, которые проанализирует нейросеть, построит 3D модель и сгенерирует наиболее подходящий HRTF профиль для вас, но также возможна работа только со снимками - тогда нейросеть просто выберет наиболее подходящий из существующих профилей. Ничто не мешает пользователю и самому поэкспериментировать с настройками, выбрав наиболее подходящий из заготовленных профилей.

Стоит понимать, что до момента когда вы сможете получить индивидуальный HRTF-профиль пройдут годы и пока что рано бежать делать фото своих ушей. Точно можно сказать одно - в Sony действительно всерьез взялись за аудио-возможности своей приставки.