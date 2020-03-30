Последняя гипотетическая цена PS5, предложенная канадским магазином, оказалась слишком уж низкой

Пока что никто не знает официальную цену PS5, однако довольно многие розничные продавцы уже создают страницы товаров, заполняя их подробностями относительно стоимости и даты выхода консоли следующего поколения. Данные, полученные от Play N Trade Vancouver Island, позволяют предположить, что PlayStation 5 может обойтись дешевле, чем многие предполагают.

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Недавно благодаря одному датскому магазину в Сети появилась информация о стоимости PS5 – 6 989 крон, что соответствует примерно $1043/€935/£838. Нашлось бы достаточно много геймеров готовых заплатить гораздо больше, чем $1000 за PlayStation 5, что уж говорить о более низкой цене? Теперь другой продавец, Play N Trade Vancouver Island, выставил ценник за PS5 в размере всего 559 канадских долларов, что составляет около $397/€358/£320.

Веб-сайт Play N Trade Vancouver развернул рекламную кампанию, посвященную старту предзаказов на PS5 с ограничением не более двух устройств в одни руки. Если обратиться к их странице в Фейсбуке, то в личных сообщениях можно уточнить стоимость игровых приставок нового поколения по предзаказу – 559 канадских долларов (или 559.99, если брать во внимание еще одно сообщение, см. изобр. ниже). Велика вероятность, что это не финальная цена, а обычная предоплата, к которой нужно будет добавить определенную сумму, как только станет известна фактическая цена PlayStation 5.

В противном случае ценник $397 выглядит чересчур низким на фоне множества ожиданий и слухов, витающих вокруг PS5. Тем не менее есть и те, кто полагает, что характеристики PS5 не соответствуют характеристикам Xbox Series X именно потому, что Sony планирует выпустить устройство по более низкой и, следовательно, гораздо более привлекательной цене. Возможно, доступность станет отличительной чертой консоли следующего поколения. Что касается даты выпуска PS5, то Play N Trade Vancouver Island пишет о последнем квартале 2020 года, что выглядит вполне правдоподобно, так как Sony уже подтвердила, что приставка будет выпущена в конце 2020 года.