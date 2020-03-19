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Sony наконец опубликовала характеристики PlayStation 5: производительность 10.3 TFLOPs, ГП с 32 CU на частоте 2.23 ГГц

Марк Черни рассказывает о Intersection Engine в архитектуре ГП RDNA 2, что установлена в PS5. (Изображение: PS5 Live Stream)
Марк Черни рассказывает о Intersection Engine в архитектуре ГП RDNA 2, что установлена в PS5. (Изображение: PS5 Live Stream)
В Sony наконец опубликовали точные характеристики аппаратной начинки PlayStation 5. Глава разработки PS5 Марк Черни в ходе онлайн-трансляции рассказал какие именно технологические решения были использованы в ходе создания новой консоли. Чисто по характеристикам у Xbox Series X есть преимущество, но пока делать окончательные выводы рано.
Vaidyanathan Subramaniam | 19/03/2020
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В Sony решили не показывать геймплей, но вчера на онлайн-трансляции Марк Черни - глаза разработки PS5 - наконец подробно рассказал об аппаратной архитектуре приставки. В этом поколении Sony сосредоточилась на инновационном подходе к выбору частоты процессора и видеокарты, улучшениях в результате перехода на ГП с архитектурой AMD RDNA 2, подсистеме хранения с использованием SSD и новом аудио-движке Tempest 3D. О каждой из особенностей мы расскажем в отдельных материалах, а сейчас давайте сконцентрируемся на сравнении характеристик. 

КомпонентXbox Series XPlayStation 5PlayStation 4
Процессор8-ядерный процессор Zen 2, 3.8 ГГц (3.66 ГГц с SMT)8-ядерный Zen 2, 3.5 ГГц (плавающая частота)8-ядерный Jaguar, 1.6 ГГц
Видеокарта Кастомизированная версия RDNA 2, 12.15 TFLOPs, 52 CU, 1.825 ГГцКастомизированная RDNA 2, 10.28 TFLOPs, 36 CU, 2.23 ГГц (плавающая частота), Кастомизированная GCN, 1.84 TFLOPs, 18 CU, 800 МГц
ОЗУ 16 ГБ GDDR616 ГБ GDDR68 ГБ GDDR5
Пропускная способность памяти 10 ГБ - 560 ГБ/с, 6 ГБ - 336 ГБ/с448 ГБ/с176 ГБ/с
Накопитель Заказной 1-ТБ NVMe SSD и карта расширения на 1 ТБ; поддержка USB 3.2 накопителейЗаказной 825-ГБ SSD, слот для внешнего NVMe SSD; поддержка USB накопителей500-ГБ HDD; поддержка USB накопителей
Пропускная способность накопителя 2.4 ГБ/с несжатые данные, 4.8 ГБ/с сжатые5.5 ГБ/с несжатые данные, 8-9 ГБ/с сжатые 50-100 МБ/с
Оптический привод 4K UHD Blu-ray4K UHD Blu-ray Blu-ray

Как видим по сухим характеристикам, Microsoft Xbox Series X более производительна. Однако, сами по себе характеристики мало что значат. Для сравнения, разница между Xbox Series X и PlayStation 5 составляет примерно 1.8 TFLOPs, что является производительностью PlayStation 4. Также у Series X на 44% более мощная начинка для трассировки лучей, но у PS5 более высокая таковая частота процессора и видеокарты. Возможно Microsoft больше времени уделят трассировке лучей, в то время как Sony будут больше полагаться на глобальное освещение. 

В любом случае, все зависит от того, насколько успешно смогут применить повышенное количество TFLOPs на практике разработчики Xbox Series X. Остается лишь ждать момента, когда мы сможем увидеть как на той или иной платформе запускаются игры.

Источник(и)

PlayStation 5 Live Stream

Eurogamer

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-03-19 (Update: 2020-03-19)

 