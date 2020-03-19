Sony наконец опубликовала характеристики PlayStation 5: производительность 10.3 TFLOPs, ГП с 32 CU на частоте 2.23 ГГц
В Sony решили не показывать геймплей, но вчера на онлайн-трансляции Марк Черни - глаза разработки PS5 - наконец подробно рассказал об аппаратной архитектуре приставки. В этом поколении Sony сосредоточилась на инновационном подходе к выбору частоты процессора и видеокарты, улучшениях в результате перехода на ГП с архитектурой AMD RDNA 2, подсистеме хранения с использованием SSD и новом аудио-движке Tempest 3D. О каждой из особенностей мы расскажем в отдельных материалах, а сейчас давайте сконцентрируемся на сравнении характеристик.
|Компонент
|Xbox Series X
|PlayStation 5
|PlayStation 4
|Процессор
|8-ядерный процессор Zen 2, 3.8 ГГц (3.66 ГГц с SMT)
|8-ядерный Zen 2, 3.5 ГГц (плавающая частота)
|8-ядерный Jaguar, 1.6 ГГц
|Видеокарта
|Кастомизированная версия RDNA 2, 12.15 TFLOPs, 52 CU, 1.825 ГГц
|Кастомизированная RDNA 2, 10.28 TFLOPs, 36 CU, 2.23 ГГц (плавающая частота),
|Кастомизированная GCN, 1.84 TFLOPs, 18 CU, 800 МГц
|ОЗУ
|16 ГБ GDDR6
|16 ГБ GDDR6
|8 ГБ GDDR5
|Пропускная способность памяти
|10 ГБ - 560 ГБ/с, 6 ГБ - 336 ГБ/с
|448 ГБ/с
|176 ГБ/с
|Накопитель
|Заказной 1-ТБ NVMe SSD и карта расширения на 1 ТБ; поддержка USB 3.2 накопителей
|Заказной 825-ГБ SSD, слот для внешнего NVMe SSD; поддержка USB накопителей
|500-ГБ HDD; поддержка USB накопителей
|Пропускная способность накопителя
|2.4 ГБ/с несжатые данные, 4.8 ГБ/с сжатые
|5.5 ГБ/с несжатые данные, 8-9 ГБ/с сжатые
|50-100 МБ/с
|Оптический привод
|4K UHD Blu-ray
|4K UHD Blu-ray
|Blu-ray
Как видим по сухим характеристикам, Microsoft Xbox Series X более производительна. Однако, сами по себе характеристики мало что значат. Для сравнения, разница между Xbox Series X и PlayStation 5 составляет примерно 1.8 TFLOPs, что является производительностью PlayStation 4. Также у Series X на 44% более мощная начинка для трассировки лучей, но у PS5 более высокая таковая частота процессора и видеокарты. Возможно Microsoft больше времени уделят трассировке лучей, в то время как Sony будут больше полагаться на глобальное освещение.
В любом случае, все зависит от того, насколько успешно смогут применить повышенное количество TFLOPs на практике разработчики Xbox Series X. Остается лишь ждать момента, когда мы сможем увидеть как на той или иной платформе запускаются игры.
Источник(и)
PlayStation 5 Live Stream