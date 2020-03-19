Sony наконец опубликовала характеристики PlayStation 5: производительность 10.3 TFLOPs, ГП с 32 CU на частоте 2.23 ГГц

В Sony наконец опубликовали точные характеристики аппаратной начинки PlayStation 5. Глава разработки PS5 Марк Черни в ходе онлайн-трансляции рассказал какие именно технологические решения были использованы в ходе создания новой консоли. Чисто по характеристикам у Xbox Series X есть преимущество, но пока делать окончательные выводы рано.

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В Sony решили не показывать геймплей, но вчера на онлайн-трансляции Марк Черни - глаза разработки PS5 - наконец подробно рассказал об аппаратной архитектуре приставки. В этом поколении Sony сосредоточилась на инновационном подходе к выбору частоты процессора и видеокарты, улучшениях в результате перехода на ГП с архитектурой AMD RDNA 2, подсистеме хранения с использованием SSD и новом аудио-движке Tempest 3D. О каждой из особенностей мы расскажем в отдельных материалах, а сейчас давайте сконцентрируемся на сравнении характеристик.

Компонент Xbox Series X PlayStation 5 PlayStation 4 Процессор 8-ядерный процессор Zen 2, 3.8 ГГц (3.66 ГГц с SMT) 8-ядерный Zen 2, 3.5 ГГц (плавающая частота) 8-ядерный Jaguar, 1.6 ГГц Видеокарта Кастомизированная версия RDNA 2, 12.15 TFLOPs, 52 CU, 1.825 ГГц Кастомизированная RDNA 2, 10.28 TFLOPs, 36 CU, 2.23 ГГц (плавающая частота), Кастомизированная GCN, 1.84 TFLOPs, 18 CU, 800 МГц ОЗУ 16 ГБ GDDR6 16 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR5 Пропускная способность памяти 10 ГБ - 560 ГБ/с, 6 ГБ - 336 ГБ/с 448 ГБ/с 176 ГБ/с Накопитель Заказной 1-ТБ NVMe SSD и карта расширения на 1 ТБ; поддержка USB 3.2 накопителей Заказной 825-ГБ SSD, слот для внешнего NVMe SSD; поддержка USB накопителей 500-ГБ HDD; поддержка USB накопителей Пропускная способность накопителя 2.4 ГБ/с несжатые данные, 4.8 ГБ/с сжатые 5.5 ГБ/с несжатые данные, 8-9 ГБ/с сжатые 50-100 МБ/с Оптический привод 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray Blu-ray

Как видим по сухим характеристикам, Microsoft Xbox Series X более производительна. Однако, сами по себе характеристики мало что значат. Для сравнения, разница между Xbox Series X и PlayStation 5 составляет примерно 1.8 TFLOPs, что является производительностью PlayStation 4. Также у Series X на 44% более мощная начинка для трассировки лучей, но у PS5 более высокая таковая частота процессора и видеокарты. Возможно Microsoft больше времени уделят трассировке лучей, в то время как Sony будут больше полагаться на глобальное освещение.

В любом случае, все зависит от того, насколько успешно смогут применить повышенное количество TFLOPs на практике разработчики Xbox Series X. Остается лишь ждать момента, когда мы сможем увидеть как на той или иной платформе запускаются игры.