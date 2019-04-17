Sony официально подтвердила характеристики будущей PlayStation 5: 7-нм процессор AMD Zen 2, видеокарта Navi, а также поддержка 8К разрешения и 3D-аудио

Марк Церни (Mark Cerny), один из главных инженеров разработки PlayStation 4 официально подтвердил ключевые характеристики будущей консоли Sony. В основе PlayStation 5 (предполагаемое название) лежит 7-нм процессор AMD Zen 2 и видеокарта с архитектурой Navi, которая будет поддерживать 8К разрешение и трассировку лучей в реальном времени. Кроме того, в PS5 будет установлен SSD, который обеспечит быструю загрузку.

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Буквально недавно в Сети всплывали подробности о Playstation 5, но вчера Sony наконец официально подтвердила точные характеристики будущей игровой консоли. В эксклюзивном интервью журналу Wired, Марк Церни (Mark Cerny) поделился некоторыми деталями о PlayStation 5. И пока что будущая консоль Sony выглядит очень интересно.

Сердцем игровой приставки станет процессор AMD Ryzen. Он будет произведен по 7-нанометровому техпроцессу с использованием микроархитектуры Zen 2. Как и в PlayStation 4 процессор будет восьмиядерным, но по производительности будет существенно превосходить предшественника. Частота и прочие его характеристики пока не разглашаются.

Видеокарта будет основываться на архитектуре AMD Navi. По словам Церни, она будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени, как и Nvidia RTX. Это будет первая игровая консоль с поддержкой такой технологии, а учитывая, что цена ее будет намного ниже, чем у продвинутого игрового ПК, трассировка лучей наконец станет более доступной. Кроме того, по словам разработчика, консоль будет поддерживать разрешение 8К.

Сказано было и о поддержке 3D аудио, которое не только позволит более полно погружаться в игровые вселенные, но и позволит улучшить VR. Кстати, о PSVR никаких подробностей сказано не было, но Церни заверил журналистов, что это направление очень важно для Sony.

Однако, самое главное по словам разработчика в новой PS5, это не процессор и не видеокарта, а накопитель. На этот раз SSD будет установлен по умолчанию (опять-таки, впервые для консоли). Основная задача твердотельного накопителя состоит в увеличении скорости работы и снижении времени загрузки. Для демонстрации вышесказанного, Церни запустил Spider-Man. На PS4 Pro загрузка следующей сцены занимала 15 секунд, в то время как на прототипе PS5 - всего 0.8 секунды.

Для тех, кто любит диски есть хорошие новости. Разработчик утверждает, что в PS5 будет поддержка облачного гейминга, но оптический привод останется на месте. Ранее были подозрения, что как и у Xbox One S All Digital Edition, который будет выпущен 7 мая, в будущей консоли Sony не будет привода.