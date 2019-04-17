В ходе полной разборки Huawei P30 Pro выявилось, что все четыре камеры произведены Sony

Полная разборка смартфона Huawei P30 Pro показала, что все четыре фотосенсора в его невероятной камере произведены Sony. В принципе, удивляться особо нечему, но теперь мы знаем, что слова о том, что камера “создана в сотрудничестве с Leica” - это просто маркетинговый пшик.

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Huawei P30 Pro навел шуму в интернет сообществе, так как все обзорщики бросились нахваливать его божественную камеру. Ну и раз уж литера “P” в названии модели означает "фото", то вполне закономерно, что качество снимков, особенно ночью, очень хорошее. Также, вполне ожидаемым оказалось открытие экспертов ресурса System Plus Consulting, которые в результате полной разборки смартфона выявили, что все четыре фотосенсора в основной камере произведены Sony, пусть лейбл “co-engineered with Leica” чуть ниже на корпусе и пытается нас убедить в обратном.

Основной 40-МП фотосенсор, сенсор с телеобъективом, широкоугольный 20-МП сенсор и даже 3D Time-of-flight (TOF) камера - все это, как мы теперь знаем, достижения компании Sony. Два основных фотосенсора обладают RYYB структурой (Red, Yellow, Yellow, Blue), а в других используется стандартная RGB-структура. Применение RYYB-структуры помогает захватывать больше света, улучшая качество съемки ночью. TOF камера используется как для расширения возможностей дополненной реальности, так и для улучшения портретного режима - она считывает глубину поля и обладает специальной системой фокусировки. Говорят, в следующем iPhone тоже будет установлен именно этот сенсор.

Конечно же, Leica действительно сотрудничает с Huawei - оптика и ПО камеры за ними. Однако, как нам кажется, Sony в большей степени заслуживает похвалы за те способности, что проявляет камера P30 Pro. На самом деле, эта японская компания сейчас является крупнейшим поставщиком фотосенсоров - Apple и многие другие бренды доверяют Sony. По иронии судьбы, собственные топовые смартфоны Sony в роли фото-флагманов совершенно не убедительны (ПО камеры, как видим, играет важнейшую роль). Как бы там ни было, в System Plus Consulting считают установленную конфигурацию камер небольшой, но важной победой Sony.