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Sony Xperia 1 поступит в продажу 12 июля за $949

Sony Xperia 1 - первый смартфон с 4K HDR OLED-дисплеем. (Изображение: Sony)
Sony Xperia 1 - первый смартфон с 4K HDR OLED-дисплеем. (Изображение: Sony)
Дата запуска одного из самых ожидаемых флагманов Sony, Xperia 1, наконец-то официально определена. Впервые появившееся в феврале устройство официально поступит в продажу с 12 июля по цене $949 и это будет первый смартфон с 4K HDR OLED-дисплеем при соотношении сторон 21:9.
by Sanjiv Sathiah, 18.05.2019
Android ARM телефоны сенсорный

Долгожданный флагманский смартфон Xperia 1 от Sony наконец-то получил официальную дату запуска. Впервые устройство было представлено на MWC 2019, еще в феврале, а выпущено оно будет 12 июля по цене $949. Это первый смартфон с 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-дисплеем, а также с необычным соотношением сторон 21:9, которое Sony называет CineWide. Этот формат ориентирован под просмотр фильмов без черных полос сверху и снизу. Sony утверждает, что он также обеспечит лучшее взаимодействие в режиме многозадачности.

Как и следовало ожидать от флагмана Android 2019 года, он оснащен процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ – неплохая композиция в аспекте производительности. Смартфон из коробки будет работать на Android 9 Pie с небольшими «вкраплениями» от Sony, которые, в принципе, почти не отличаются от стандартного Android. В аспекте обновления ОС Android компания Sony оказалась чуть ли не самым оперативным производителем, уступая только самой Google.

Это также первый смартфон Sony, который наконец-таки получил камеры собственного производства, созданные подразделением Sony Alpha Camera с использованием технологии Bionz X для совместной обработки изображений. Также Sony сотрудничает с Zeiss и Samsung в этом вопросе, поэтому, стоит ожидать, что Xperia 1, с достаточно хорошим набором камер, бросит вызов лучшим камерофонам на рынке. С учетом того, что Sony поставляет датчики камер производителям большинства флагманских смартфонов, было немного странно, если бы она не смогла сделать тоже самое для собственных устройств.

Кстати, пользователи из Великобритании, смогут приобрести Xperia 1 уже с 30 мая, на пару недель раньше США, за £899.

Источник(и)

theverge

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Sanjiv Sathiah, 2019-05-18 (Update: 2019-05-18)

 