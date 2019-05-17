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Sony и Microsoft объявили о совместной работе над рядом проектов

Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) и Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральные директора Sony и Microsoft, соответственно. (Изображение: Microsoft)
Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) и Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральные директора Sony и Microsoft, соответственно. (Изображение: Microsoft)
Вчера корпорации Microsoft и Sony обнародовали новость о сотрудничестве. Благодаря этому два гиганта электроники объединятся для создания новых фотоматриц, полупроводников и, конечно же, облачных сервисов для вычислений и игр. Это повлечёт за собой улучшения в работе платформ PlayStation и Azure.
by Deirdre O Donnell, 17.05.2019
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Microsoft и Sony недавно объявили о партнерстве в областях, где пересекаются сферы интересов обеих компаний. В соответствии с условиями этого соглашения, Sony будет участвовать в разработке полупроводников для Microsoft. В свою очередь, последняя улучшит потоковую передачу игрового контента, используя платформу для обработки данных Azure.

Также представители Sony помогут новому партнёру в разработке новых светочувствительных матриц для устройств Azure. Они могут быть объединены с технологией ИИ Azure через облачные сервисы, или применены в любой другой сфере, где они окажутся полезны.

В свою очередь, Azure будет дополнительно оптимизирован для игрового использования и работы на таком оборудовании, как PlayStation. Этот аспект партнерства может также привести к включению ИИ Microsoft в игровые консоли, а также в другие устройства Sony.

Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла (Satya Nadella), прокомментировал сообщение о партнёрстве так: «Sony всегда была лидером как в сфере развлечений, так и технологий, и объявленное нами сегодня сотрудничество связано с этой историей инноваций. Наше партнерство даст Sony возможность использовать ИИ и платформу Azure для создания новых игровых и развлекательных возможностей».

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Deirdre O Donnell, 2019-05-17 (Update: 2019-05-17)

 