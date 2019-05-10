Microsoft анонсировала технологию ElectionGuard для защиты систем электронного голосования
Microsoft представила ElectionGuard, новый инструмент, предназначенный для повышения надежности, проверяемости и безопасности электронного голосования на выборах. Компания из Редмонда намерена сделать ПО доступным для всей общественности в Соединенных Штатах и других странах, которые используют демократический устрой.
ElectionGuard - это пакет разработки программного обеспечения (SDK), который, по мнению Microsoft, сможет улучшить безопасность систем голосования, в которых он будет использован. Набор включает в себя симметричный алгоритм блочного шифрования, доработанный в Microsoft Research. Также он позволяет проводить сквозную проверку выборов, показывать результаты сторонним организациям, которые заинтересованы в них, и совершать проверку голосов для обеспечения точности выборов.
Это новое программное обеспечение находится в свободном доступе, имеет открытый исходный код и содержит набор стандартных инструментов для разработки. ElectionGuard был разработан в сотрудничестве с Galois, организацией финансируемой DARPA и занимающейся созданием аппаратного обеспечения, предназначенного для голосования. Microsoft также намеревается установить партнерские отношения с экспертами и учёными (в области статистики и политологии) из Колумбийского университета, чтобы успеть внедрить ElectionGuard как раз к выборам 2020 года в США.