Microsoft анонсировала технологию ElectionGuard для защиты систем электронного голосования

Microsoft представила ElectionGuard – набор средств разработки (SDK), предназначенный для улучшения защиты систем электронного голосования. Это набор с открытым исходным кодом и алгоритмом блочного шифрования предназначен для усиления безопасности системы голосования, к которой он применяется. ElectionGuard будет доступен на ресурсе GitHub с лета 2019 года.

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Microsoft представила ElectionGuard, новый инструмент, предназначенный для повышения надежности, проверяемости и безопасности электронного голосования на выборах. Компания из Редмонда намерена сделать ПО доступным для всей общественности в Соединенных Штатах и ​​других странах, которые используют демократический устрой.

ElectionGuard - это пакет разработки программного обеспечения (SDK), который, по мнению Microsoft, сможет улучшить безопасность систем голосования, в которых он будет использован. Набор включает в себя симметричный алгоритм блочного шифрования, доработанный в Microsoft Research. Также он позволяет проводить сквозную проверку выборов, показывать результаты сторонним организациям, которые заинтересованы в них, и совершать проверку голосов для обеспечения точности выборов.

Это новое программное обеспечение находится в свободном доступе, имеет открытый исходный код и содержит набор стандартных инструментов для разработки. ElectionGuard был разработан в сотрудничестве с Galois, организацией финансируемой DARPA и занимающейся созданием аппаратного обеспечения, предназначенного для голосования. Microsoft также намеревается установить партнерские отношения с экспертами и учёными (в области статистики и политологии) из Колумбийского университета, чтобы успеть внедрить ElectionGuard как раз к выборам 2020 года в США.