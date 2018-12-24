Корпорация Microsoft собирается исправить ситуацию на рынке веб-камер

Компьютерная веб-камера с разрешением в 4К – не фантазия, а реальность, которая, к тому же, скоро будет доступна на рынке, поскольку Microsoft готовится выпустить целую линейку таких устройств в следующем году.

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Если на рынке смартфонов технологии улучшения камер расцветают буйным цветом, то, в это же время, сегмент веб-камер просто зачах и вообще близок к исчезновению. Однако корпорация Microsoft намеревается кардинально изменить ситуацию в следующем году, предложив камеры для ПК с разрешением не хуже, чем в рядовом (или даже флагманском) камерофоне.

Судя по слухам, как минимум одна из новинок будет поддерживать захват изображения в формате 4K, а также возможность подключения к Xbox One. Кроме этого, весь соответствующий функционал (как, например, Windows Hello) также будет присутствовать в веб-камерах. Ещё одна приятная новость состоит в том, что Microsoft создаст отдельную модель для корпоративного использования, которая получит возможность подключения к настенному ПК Surface Hub 2.