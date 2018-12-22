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LG продолжает удивлять патентами: на этот раз безрамочный планшет с беспроводной клавиатурой

Рендер планшета, созданный на основе патентного эскиза LG (Изображение: ixbt)
Рендер планшета, созданный на основе патентного эскиза LG (Изображение: ixbt)
Ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея опубликовало эскиз, приложенный к патенту безрамочного планшета компании LG. Новинка сможет работать с беспроводной клавиатурой, однако пока что о характеристиках устройства говорить рано.
by Alina Bakhvalova, 22.12.2018

Как мы уже упоминали ранее, компания LG запатентовала смартфон с гибким экраном и сейчас, вероятно, разрабатывает его прототип. Однако не смартфонами едиными живёт корейский бренд, так как совсем недавно в Сети всплыл эскиз безрамочного планшета, который сможет работать в тандеме с беспроводной клавиатурой. Схематическое изображение устройства было приложено к патентной заявке, поданной в Ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO, Korean Intellectual Property Office). Умельцы уже создали графический прототип планшета, ориентируясь на эскиз.

Данный патент выдает поистине флагманские амбиции LG касательно портативных устройств, ведь выбранный форм-фактор как минимум новаторский. Естественно о характеристиках планшета пока что ничего не известно.

Конечно же, не стоит ждать скорого появления данного устройства в продаже, однако на выставке CES 2019 в январе, или на февральской MWC 2019 вполне может засветиться его прототип. Тем не менее, в перечне анонсов от LG фигурируют преимущественно смартфоны.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-22 (Update: 2018-12-22)

 