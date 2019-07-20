Похоже, LG готовит новую серию смартфонов

LG, возможно, собирается выпустить новую линейку смартфонов с префиксом «M». Согласно новому отчету, опубликованному техническим блогом, компания подала заявку на регистрацию официального названия «LG M10». Кроме того, появились новости о планах LG по созданию минимум двух поколений фаблетов V-серии.

В этом году LG уже продемонстрировала готовность охватить большее количество сегментов рынка смартфонов благодаря новой W-линейке телефонов. Однако это только начало. Ресурс LetsGoDigital утверждает, что обнаружил новые торговые названия, зарегистрированные этой компанией в Южной Корее.

Все новые наименования относятся к категории «смартфоны» и поданы на регистрацию в Корейское ведомство интеллектуальной собственности. Самое новое из них, M10, имя, ранее не использованное в LG. Вполне возможно, что эти телефоны, а также последующие модели, могут занять место устройств серии P, когда-то продаваемых компанией.

Надо сказать, что предполагаемое название нового телефона может быть весьма далёким от конечного варианта, поскольку другой производитель, Samsung, также успел анонсировать собственную суб-премиальную линейку смартфонов Galaxy M. LG, возможно, не ограничится одной линейкой: тот же источник утверждает, что нашёл дополнительные приложения, которые могут содержать информацию о двух последующих преемниках LG V50 ThinQ.