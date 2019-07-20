Лояльность к iPhone стремительно уменьшается: каждый четвёртый пользователь бренда перешёл на Android

Производители смартфонов топового уровня, такие как Apple и Samsung, сталкиваются с серьёзной конкуренцией на рынке. В случае с Apple, большая часть её проблем вызвана значительным увеличением цен на линейку iPhone X, в то время как Samsung занята борьбой с множеством китайских конкурентов, предлагающих аналогичные функции и качество по значительно меньшей цене. Ни для кого уже не секрет, что продажи iPhone снижаются, но примечательно также снижение лояльности к бренду.

Новые данные от BankMyCell показывают, что среди 38 000 клиентов, использовавших услугу обмена устройств, владельцы iPhone стали чаще, чем когда-либо прежде, менять свои устройства на Android-телефоны. Фактически, более 26% владельцев iPhone X, или каждый четвёртый, совершили переход к другому бренду, среди которых Samsung занял лидирующие позиции: примерно 18 бывших владельцев iPhone X в качестве нового смартфона выбрали устройство из серии Galaxy S или Galaxy Note. А вот лояльность к Samsung оказалась выше: всего 7,7% перешли на iPhone, но никто из пользователей Samsung не предпочёл другой Android-бренд.

Несмотря на относительно небольшой размер выборки BankMyCell, в исследовании также были использованы данные других аналогичных компаний, чтобы придать вес результатам. Основываясь на имеющихся цифрах, компания пришла к выводу, что в 2011 году лояльность к iPhone находилась на минимальном уровне, но в 2017-м она достигла пика: тогда 92% пользователей сменили старый iPhone на новую модель. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) ещё в начале года отметил, что компания готова пересмотреть свою ценовую стратегию для iPhone, хотя первоначально заявляла, что цена – абсолютно оправдана. Что ж, посмотрим, каким же будет ценник нового iPhone «XI», который будет анонсирован в сентябре этого года.