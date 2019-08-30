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Apple готовит приглашения на ежегодное мероприятие 10 сентября

Главное мероприятие Apple состоится 10 сентября. (Изображение: Apple)
Главное мероприятие Apple состоится 10 сентября. (Изображение: Apple)
Apple уже подготовила приглашения для прессы на свое мероприятие iPhone 2019. Новое поколение iPhone, под слоганом «Только через инновации» (англ. «By innovation only»), будет официально представлено 10 сентября в театре Стива Джобса, в Apple Park, Купертино.
Sanjiv Sathiah | 30/08/2019
Apple ARM iPad Pro iOS iPhone сенсорный MacBook

Apple IPhone 2019 будет официально представлен 10 сентября в театре Стива Джобса. Ожидается, что на мероприятии также покажут Apple Watch следующего поколения и, возможно, даже несколько новых iPad. Также намечается запуск долгожданного топового 16-дюймового MacBook Pro.

Ожидается, что новое семейство iPhone 11, так часто фигурирующее в утечках, будет включать в себя как минимум одну модель Pro-класса (а, возможно, и две), всего же устройств в линейке ожидается как минимум три. Среди них: две модели топового уровня – преемники iPhone Xs и Xs Max – с OLED-дисплеями Super Retina от Samsung, а также наследник наиболее популярного, «бюджетного», iPhone XR. Основным отличительным признаком моделей этого года станет новый массив камер с тремя сенсорами для устройств высокого класса, а также массив с двумя камерами – для XR-версии следующего поколения. Отличная производительность гарантируется новым процессором A13.

Ожидается появление нового iPad начального уровня с 10,2-дюймовым дисплеем и уменьшенной толщиной. Упразднению 3,5-мм аудио разъёма, как всегда, удивляться не приходится: то же самое произошло и с прошлогодней линейкой iPad Pro. Последняя, кстати, вполне может получить обновление до A13X и, возможно, даже двойную основную камеру. Естественно, не исключается и возможность анонса Apple Watch Series 5, а также 16-дюймового MacBook Pro с более надёжным типом клавиш – ножничным.

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Sanjiv Sathiah, 2019-08-30 (Update: 2019-08-30)

 