Apple готовит приглашения на ежегодное мероприятие 10 сентября

Apple уже подготовила приглашения для прессы на свое мероприятие iPhone 2019. Новое поколение iPhone, под слоганом «Только через инновации» (англ. «By innovation only»), будет официально представлено 10 сентября в театре Стива Джобса, в Apple Park, Купертино.

Apple IPhone 2019 будет официально представлен 10 сентября в театре Стива Джобса. Ожидается, что на мероприятии также покажут Apple Watch следующего поколения и, возможно, даже несколько новых iPad. Также намечается запуск долгожданного топового 16-дюймового MacBook Pro.

Ожидается, что новое семейство iPhone 11, так часто фигурирующее в утечках, будет включать в себя как минимум одну модель Pro-класса (а, возможно, и две), всего же устройств в линейке ожидается как минимум три. Среди них: две модели топового уровня – преемники iPhone Xs и Xs Max – с OLED-дисплеями Super Retina от Samsung, а также наследник наиболее популярного, «бюджетного», iPhone XR. Основным отличительным признаком моделей этого года станет новый массив камер с тремя сенсорами для устройств высокого класса, а также массив с двумя камерами – для XR-версии следующего поколения. Отличная производительность гарантируется новым процессором A13.

Ожидается появление нового iPad начального уровня с 10,2-дюймовым дисплеем и уменьшенной толщиной. Упразднению 3,5-мм аудио разъёма, как всегда, удивляться не приходится: то же самое произошло и с прошлогодней линейкой iPad Pro. Последняя, кстати, вполне может получить обновление до A13X и, возможно, даже двойную основную камеру. Естественно, не исключается и возможность анонса Apple Watch Series 5, а также 16-дюймового MacBook Pro с более надёжным типом клавиш – ножничным.