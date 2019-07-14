Apple уже отказалась от создания очков дополненной реальности, а Samsung только получила патент на них

Тайваньский ресурс DigiTimes сообщает, что от поставщиков компании стало известно об отказе Apple от своих планов на гарнитуру дополненной реальности. Тем не менее, Samsung, похоже, наоборот, предпринимает усилия по разработке такой гарнитуры, подавая новый патент на очки дополненной реальности.

Похоже, что под руководством генерального директора Тима Кука (Tim Cook) число отменённых проектов Apple продолжает расти. Сначала это был хвалёный Apple Car, затем отказ от давно анонсированного коврика для зарядки AirPower. Теперь пришло известие о том, что Apple отменила свои планы по выпуску носимых очков дополненной реальности, о которых давно ходят слухи. Данная информация опубликована тайваньским изданием DigiTimes, а в качестве источников выступили поставщики Apple.

Похоже, что компания из Купертино прекратила поиск компонентов и аннулировала заказы на прототипы гарнитур дополненной реальности. Новость подтверждается также уходом Ави Бар-Зева (Avi Bar-Zeev) из Apple примерно в январе или феврале этого года. Бар-Зев был ценным кадром, который прежде покинул команду Microsoft HoloLens, чтобы возглавить разработку очков/гарнитур Apple в 2016 году. После его ухода (в мае) команда, работающая над очками дополненной реальности, была расформирована, поэтому проект приостановили на неопределенный срок. Тим Кук любит рассказывать о «потрясающих» технологиях, над которыми работает его компания, но, в итоге, мы так и не видим никаких потрясающих готовых разработок от Apple в последнее время.

В прошлом Кук утверждал, что дополненная реальность – ключевая область для Apple, и, в течение некоторого времени, стало известно, что компания как раз-таки работает над соответствующей гарнитурой. Те же очки HoloLens от Microsoft нашли применение как в военной, так и в других отраслях, основанных на САПР (системах автоматизированного проектирования), хотя пока что не вышли на массовый рынок. Предполагалось, что именно устройство от Apple займёт эту нишу, но, похоже, что компания из Купертино не может создать устройство, сочетающее в себе подходящие цену, функциональность и технологичность.

А вот Samsung поспешила подать патент на складные очки дополненной реальности. Конструкция в нём выглядит немного толще обычных очков и это ожидаемо: в ней должен уместиться целый ряд компонентов. Патент также демонстрирует дисплей, встроенный в правую линзу, который автоматически активируется, когда очки раскрываются. А при складывании дужек – он автоматически отключатся. Интересно, что в описании патента упоминается использование микросхемы на архитектуре ARM, которая предполагает достаточно большую мощность и неплохие возможности.