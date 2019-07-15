Notebookcheck

Ещё один патент Samsung: смартфон с расширяемым дисплеем

Рендеры нового патента смартфона от Samsung выглядят очень многообещающе. (Изображение: Lets Go Digital)
Рендеры нового патента смартфона от Samsung выглядят очень многообещающе. (Изображение: Lets Go Digital)
Новый патент Samsung демонстрирует телефон, дисплей которого может расширятся, превращая его в маленький планшет. Для этого в устройстве будет использоваться раздвижная OLED-панель, которая позволит «растягивать» экран, а затем – возвращать его в обычное состояние.
Sanjiv Sathiah | 15/07/2019

Смартфоны со складывающимися или гибкими OLED-панелями – вот на разработку чего многие производители готовы тратить деньги. Хотя начало эры складных дисплеев было не таким уж и гладким, очевидно, что устройства такого типа станут нормой в ближайшие несколько лет. Недавно был рассекречен новый патент смартфона от Samsung, который будет иметь расширяющийся OLED-дисплей. Lets Go Digital поспешил порадовать нас рендерами этого устройства, разработанными на основе патентных эскизов.

В обычном состоянии устройство выглядит как любой высококлассный смартфон на рынке. Тем не менее, его дисплей может быть растянут в прямом смысле этого слова. Дизайн выглядит прочно, даже несмотря на то, что рама раздвигается вместе с дисплеем, чтобы сделать его похожим на обычный планшет. Естественно, пользовательский интерфейс также адаптируется к расширенной версии экрана, что обеспечивает более удобное использование режима многозадачности, чем на обычном смартфоне, либо позволяет насладиться развлекательным контентом на большом экране.

Такой подход имеет явное преимущество перед раскладной панелью OLED, поскольку на новом варианте экрана наверняка не будет никаких складок. По слухам, Sony в течение следующих шести месяцев планирует выпустить смартфон с похожим «растягивающимся» дисплеем, а LG готовит к выходу представленные на выставке CES 2019 высококлассные телевизоры на основе сворачивающейся OLED-панели. Самый очевидный недостаток гибких OLED-экранов, замеченный в Galaxy Fold – это их мягкость, из-за которой они подвержены повреждениям больше, чем обычные стеклянные дисплеи.

Эскизы из патента Samsung. (Изображение: Lets Go Digital)
Эскизы из патента Samsung. (Изображение: Lets Go Digital)

Источник(и)

letsgodigital (на голландском)

Facebook рискует получить самый бол...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 07 > Ещё один патент Samsung: смартфон с расширяемым дисплеем
Sanjiv Sathiah, 2019-07-15 (Update: 2019-07-15)

 