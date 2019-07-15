Ещё один патент Samsung: смартфон с расширяемым дисплеем

Новый патент Samsung демонстрирует телефон, дисплей которого может расширятся, превращая его в маленький планшет. Для этого в устройстве будет использоваться раздвижная OLED-панель, которая позволит «растягивать» экран, а затем – возвращать его в обычное состояние.

Смартфоны со складывающимися или гибкими OLED-панелями – вот на разработку чего многие производители готовы тратить деньги. Хотя начало эры складных дисплеев было не таким уж и гладким, очевидно, что устройства такого типа станут нормой в ближайшие несколько лет. Недавно был рассекречен новый патент смартфона от Samsung, который будет иметь расширяющийся OLED-дисплей. Lets Go Digital поспешил порадовать нас рендерами этого устройства, разработанными на основе патентных эскизов.

В обычном состоянии устройство выглядит как любой высококлассный смартфон на рынке. Тем не менее, его дисплей может быть растянут в прямом смысле этого слова. Дизайн выглядит прочно, даже несмотря на то, что рама раздвигается вместе с дисплеем, чтобы сделать его похожим на обычный планшет. Естественно, пользовательский интерфейс также адаптируется к расширенной версии экрана, что обеспечивает более удобное использование режима многозадачности, чем на обычном смартфоне, либо позволяет насладиться развлекательным контентом на большом экране.

Такой подход имеет явное преимущество перед раскладной панелью OLED, поскольку на новом варианте экрана наверняка не будет никаких складок. По слухам, Sony в течение следующих шести месяцев планирует выпустить смартфон с похожим «растягивающимся» дисплеем, а LG готовит к выходу представленные на выставке CES 2019 высококлассные телевизоры на основе сворачивающейся OLED-панели. Самый очевидный недостаток гибких OLED-экранов, замеченный в Galaxy Fold – это их мягкость, из-за которой они подвержены повреждениям больше, чем обычные стеклянные дисплеи.