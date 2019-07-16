Судя по рендерам Honor 9X, смартфон получит выдвижную селфи-камеру

Согласно новым утечкам, Honor 9X и его Pro-вариант будут иметь полноэкранные безрамочные дисплеи. Это косвенно указывает на наличие выдвижных модулей селфи-камер. Кроме того, один из этих телефонов, предположительно, засветился в базе данных Antutu.

Смартфон Honor 9X станет следующей новинкой суббренда Huawei. Это не обязательно будет премиум-устройство; однако, оно получит относительно новый процессор Kirin 810, который обладает неплохими характеристиками, включая поддержку батареи на 4000 мАч и 48-МП датчика Sony IMX582 в качестве основной камеры. Недавние сертификаты TENAA показывают, что кроме этого телефона (известного как HLK-TL100) запланирован запуск ещё одного (HLK-AL100), вероятно, Pro-версии.

Предполагалось, что эти устройства будут поставляться с камерами, врезанными в экран, чтобы максимизировать полезную площадь дисплея. Однако теперь очевидно, что Honor выбрала другую стратегию для достижения этой цели. Последние рендеры, опубликованные MySmartPrice демонстрируют столь популярный в 2019 году по-настоящему безрамочный, благодаря выдвижной камере, экран.

Механизированные модули, введённые в моду компанией Vivo в 2018 году, прячут фронтальную камеру в корпус телефона. Устройства из новой линейки «Honor 9X» напоминают тот же OnePlus 7 Pro или Redmi K20 Pro. Однако, в настоящее время, рендеры не подтверждены официальными сертификатами, поскольку пока что в базе TENAA нет настоящих фото смартфонов, как это бывает обычно.