Лиза Су поприветствовала бывшего вице-президента Dell Фрэнка Азора в AMD

Генеральный директор AMD Лиза Су объявила, что бывший вице-президент и генеральный менеджер игрового подразделения Dell, Фрэнк Азор, официально стал членом их команды, а именно: главным архитектором игровых решений компании. В ответ Азор выразил свой энтузиазм по поводу новой роли.

Несколько недель назад стало известно о том, что Фрэнк Азор (Frank Azor) покидает Dell/Alienware. Было много предположений о том, каким станет следующий шаг того, кто в течении многих лет был так тесно связан с игровым оборудованием. Теперь стало ясно, что Азор продолжит работать в игровой отрасли, с которой он неразрывно связан.

Очевидно, что ещё слишком рано прогнозировать, какое влияние Азор окажет на будущие продукты AMD, но уже есть шуточные предположения о «RadeonWare» (прим. перев.: игра слов, название видеокарт AMD Radeon скомпонованное с брендом «Alienware», который ранее возглавлял Азор). Под будущими «игровыми решениями» (слова из сообщения Лизы Су) могут подразумеваться видеокарты и программное обеспечение, либо даже производство более крупного устройства – игрового ноутбука или консоли.

Будем надеяться, что Азор сможет использовать свои ноу-хау и опыт в Dell XPS/Alienware, чтобы помочь AMD укрепиться в этой области. В конце концов, компания не боится расширять свой кругозор и брать к себе уже сложившихся профессионалов (из Intel, Nvidia и т. д.) из разных сфер. В любом случае, это взаимовыгодная сделка: AMD получает профессионала, который знает игровую нишу изнутри, а Азор – работу в компании, которая не боится плыть неизведанными водами.