С момента выхода полностью нового Alienware m15 не прошло еще и года, а Dell уже выпускают его улучшенную версию - Alienware m15 R2. После заметного редизайна ноутбук стал очень сильно походить на тонкую и компактную копию Area-51m.

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Обычно производители обновляют дизайн своих ноутбуков примерно раз в два года. Например, новый XPS 15 7590 2019 года получил тот же корпус, что и всего предшественники на протяжении трех лет. По этой причине мы были очень удивлены, увидев на Computex 2019 полностью переосмысленный Alienware m15 второго поколения.

Обновленная модель носит название Alienware m15 R2, а корпус ее полностью изменен по сравнению с Alienware m15 первого поколения, с момента выхода которого не прошло и года. Ноутбук стал немного тоньше, дизайнеры явно вдохновлялись 17.3-дюймовым Area-51m, что был представлен на CES 2019. Такой подход, когда вся серия выполняется в едином дизайне, довольно широко применяется и другими производителям, включая Asus (ZenBook) и Lenovo (Legion).

В таких случаях всегда можно ожидать серьезных изменений как по начинке, так и по другим компонентам и параметрам. У Alienware m15 R2 будет индивидуальная RGB-подсветка клавиш (глубина хода 1.7 мм), а также измененный набор портов. Сердцем ноутбука теперь будут служить процессоры Intel 9 поколения, вплоть до Core i9-9980HK. В Dell обещают, что охлаждение сало на 30% эффективнее.

Относительно дисплея и подсистемы хранения ничего не изменилось: нас все так же ждет 4K UHD OLED матрица в топовой конфигурации. Набор доступных для установки видеокарт несколько изменится, но в топовом варианте все так же будет установлена RTX 2080 Max-Q.

Есть и такие характеристики, которые с приходом Alienware m15 R2 стали хуже. Емкость батареи уменьшилась с 90 Вт⋅ч до 76 Вт⋅ч, а оперативная память теперь вся распаяна на материнской плате и максимальный ее объем составляет 16 ГБ (DDR4-2666). Производитель сообщает, что версия с 32 ГБ станет доступна позже, так как пока для производства не хватает нужных чипов ОЗУ. Очень жаль, что все именно так, ведь в более компактном Asus Zephyrus S GX502 есть свободный слот.

Продажи Alienware m15 R2 стартуют 1 июля по цене в $1500 в двух расцветках (темно-серый и светло-серый). Оригинальный Alienware m15 2018 года выпуска будет по-прежнему доступен на официальном магазине Dell.