Computex 2019 | Новый Dell Alienware m15 R2 представляет собой уменьшенную копию Area-51m
Обычно производители обновляют дизайн своих ноутбуков примерно раз в два года. Например, новый XPS 15 7590 2019 года получил тот же корпус, что и всего предшественники на протяжении трех лет. По этой причине мы были очень удивлены, увидев на Computex 2019 полностью переосмысленный Alienware m15 второго поколения.
Обновленная модель носит название Alienware m15 R2, а корпус ее полностью изменен по сравнению с Alienware m15 первого поколения, с момента выхода которого не прошло и года. Ноутбук стал немного тоньше, дизайнеры явно вдохновлялись 17.3-дюймовым Area-51m, что был представлен на CES 2019. Такой подход, когда вся серия выполняется в едином дизайне, довольно широко применяется и другими производителям, включая Asus (ZenBook) и Lenovo (Legion).
В таких случаях всегда можно ожидать серьезных изменений как по начинке, так и по другим компонентам и параметрам. У Alienware m15 R2 будет индивидуальная RGB-подсветка клавиш (глубина хода 1.7 мм), а также измененный набор портов. Сердцем ноутбука теперь будут служить процессоры Intel 9 поколения, вплоть до Core i9-9980HK. В Dell обещают, что охлаждение сало на 30% эффективнее.
Относительно дисплея и подсистемы хранения ничего не изменилось: нас все так же ждет 4K UHD OLED матрица в топовой конфигурации. Набор доступных для установки видеокарт несколько изменится, но в топовом варианте все так же будет установлена RTX 2080 Max-Q.
Есть и такие характеристики, которые с приходом Alienware m15 R2 стали хуже. Емкость батареи уменьшилась с 90 Вт⋅ч до 76 Вт⋅ч, а оперативная память теперь вся распаяна на материнской плате и максимальный ее объем составляет 16 ГБ (DDR4-2666). Производитель сообщает, что версия с 32 ГБ станет доступна позже, так как пока для производства не хватает нужных чипов ОЗУ. Очень жаль, что все именно так, ведь в более компактном Asus Zephyrus S GX502 есть свободный слот.
Продажи Alienware m15 R2 стартуют 1 июля по цене в $1500 в двух расцветках (темно-серый и светло-серый). Оригинальный Alienware m15 2018 года выпуска будет по-прежнему доступен на официальном магазине Dell.
|2018 Alienware m15
|2019 Alienware m15 R2
|Процессор
|Core i5-8300H - Core i9-8950HK
|Core i5-9300H - Core i9-9980HK
|Видеокарта
|GeForce GTX 1660 Ti - RTX 2080 Max-Q
|GeForce GTX 1650 - RTX 2080 Max-Q
|Дисплей
|1080p 60 Гц
1080p 240 Гц 100% sRGB + Tobii eyetracking
4K UHD 60 Гц OLED DCI-P3
1080p 60 Гц
ОЗУ
|до 32 ГБ DDR4-2666
2x SODIMM
|8 ГБ и 16 ГБ DDR4-2666
Распаяна на плате
|Накопитель
|2x M.2 2280
|2x M.2 2280
|Порты
|Alienware Graphics Amplifier
Thunderbolt 3
RJ-45 up to 1 Gbps
3x USB 3.1 Type-A
HDMI 2.0
mini-DisplayPort 1.3
аудио разъем
|Alienware Graphics Amplifier
Thunderbolt 3
RJ-45 up to 2.5 Gbps
3x USB 3.1 Type-A
HDMI 2.0b
mini-DisplayPort 1.4
аудио разъем
выход на наушники
|Клавиатура
|Четырехзонная RGB-подсветка
ход клавиш 1.4 мм
|Индивидуальная RGB-подсветка
ход клавиш 1.7 мм
|Габариты
|363 x 275 x 21 мм
|360.5 x 276 x 20.5 мм (с Tobii)
(20.1 мм без Tobii)
|Вес
|2.16 кг
|2.16 кг
Источник(и)
Dell