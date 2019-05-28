Мобильные видеокарты Nvidia Quadro T2000, RTX 3000, 4000 и 5000 дебютируют в составе грядущего Dell Precision 7740
Не только XPS и Alienware получили ежегодное обновление: компания Dell добавит современную начинку в некоторые модели серии Precision. Грядущий топовый 17.3-дюймовый Precision 7740, 15.6-дюймовый Precision 7540 и 15.6-дюймовый Precision 5540 среднего уровня заменят существующие Precision 7730, 7530 и 5530.
Обновленные модели в основном отличаются видеокартами Nvidia Quadro с архитектурой Turing. Например, Precision 7740 может оснащаться Quadro RTX 5000, а для 7540 доступна максимум RTX 3000. Среднеуровневый 5530 получит Quadro T2000, у которой нет аппаратного ускорения алгоритмов машинного обучения (ИИ), как у Quadro RTX 3000, 4000 и 5000.
Помимо описанных изменений производитель осуществил переход на процессоры Intel 9 поколения (вплоть до Core i9-9980HK или Xeon E-2286M с поддержкой до 128 ГБ ECC ОЗУ).
Корпуса обновленных моделей идентичны предыдущим, за исключением появления USB Type-C у 7740.
Precision 7740, 7540 и 5540 появятся в продаже в июле, по цене $1410, $1150 и $1340 соответственно.
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Dell