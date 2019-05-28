Computex 2019 | В новом Gigabyte Aero 15 OLED производитель исправил все серьезные недостатки Aero 15 Classic
Модель Aero 15 стала большим успехом для Gigabyte, так как она стала лучшей альтернативой Dell XPS 15, особенно для тех, кому нужна производительная видеокарта: у Gigabyte в топовой модели устанавливается RTX 2080 Max-Q, в то время как ноутбук от Dell ограничен GTX 1050 Ti Max-Q и GTX 1650.
Такую мощную начинку довольно непросто упаковать в столь компактный корпус. У оригинальных Aero 15 и Aero 15 Classic были проблемы с перегревом и троттлингом. Редизайн Aero 15 стал шансом на исправление ошибок для Gigabyte и, судя по всему, они им воспользовались.
В обновленной модели установлены увеличенные вентиляторы и пять теплотрубок с дополнительной вентиляцией по бокам. По утверждению производителя новая система охлаждения способна справиться с TDP в 145 Вт, а значит теперь Core i9 и мощным GeForce RTX будет дышаться легче, чем в предыдущем Aero 15.
Помимо измененного корпуса, в Gigabyte также будут оснащать новый ноутбук 4K UHD AMOLED дисплеем от Samsung, а также сетевым контроллером Killer E2600 и беспроводным адаптером Killer Wi-Fi 6 AX1650.
Увидеть Aero 15 вы можете на живых снимках с выставки, в продаже модель появится к июню 2019.
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Notebookcheck