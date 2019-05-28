В новом Gigabyte Aero 15 OLED производитель исправил все серьезные недостатки Aero 15 Classic

Обновленная модель в современном дизайне не только выглядит интереснее, но также несет на борту улучшенную систему охлаждения и новый дисплей. Ноутбук будет выпускаться в черном и белом цвете.

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Модель Aero 15 стала большим успехом для Gigabyte, так как она стала лучшей альтернативой Dell XPS 15, особенно для тех, кому нужна производительная видеокарта: у Gigabyte в топовой модели устанавливается RTX 2080 Max-Q, в то время как ноутбук от Dell ограничен GTX 1050 Ti Max-Q и GTX 1650.

Такую мощную начинку довольно непросто упаковать в столь компактный корпус. У оригинальных Aero 15 и Aero 15 Classic были проблемы с перегревом и троттлингом. Редизайн Aero 15 стал шансом на исправление ошибок для Gigabyte и, судя по всему, они им воспользовались.

В обновленной модели установлены увеличенные вентиляторы и пять теплотрубок с дополнительной вентиляцией по бокам. По утверждению производителя новая система охлаждения способна справиться с TDP в 145 Вт, а значит теперь Core i9 и мощным GeForce RTX будет дышаться легче, чем в предыдущем Aero 15.

Помимо измененного корпуса, в Gigabyte также будут оснащать новый ноутбук 4K UHD AMOLED дисплеем от Samsung, а также сетевым контроллером Killer E2600 и беспроводным адаптером Killer Wi-Fi 6 AX1650.

Увидеть Aero 15 вы можете на живых снимках с выставки, в продаже модель появится к июню 2019.