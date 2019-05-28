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Computex 2019 | Наконец-то! Gigabyte представила Aero 17 с 240 Гц FHD/4K UHD HDR дисплеем

Gigabyte Aero 17
Gigabyte Aero 17
Новый 17,3-дюймовой ноутбук Aero 17 будет всего на 5 мм толще и на 360 грамм тяжелее, чем младший его брат Aero 15. Тем не менее, основные комплектующие и характеристики у обеих моделей останутся общими.
by Allen Ngo, 28.05.2019
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В семействе Gigabyte Aero сегодня пополнение в виде 17,3-дюймового Aero 17, который вместе с существующим 15,6-дюймовым Aero 15 и 14-дюймовым Aero 14 завершает серию флагманских игровых устройств, рассчитанных как на геймеров, так и на профессионалов.

В Aero 17, как и в обновленном Aero 15, использован аналогичный подход к дизайну системы охлаждения. А вот вариации характеристик дисплея в Aero 17 будут отличаться, и 17,3-дюймовая OLED-матрица на массовом рынке пока не появится. Вместо этого ноутбук получит либо 144-Гц IPS-, либо 240-Гц IGZO-дисплей с разрешением 4K UHD и поддержкой HDR.

Характеристики процессора, видеокарты, подсистемы хранения, адаптера питания, батареи, ОЗУ и портов у Aero 15 и Aero 17 будут идентичными, включая Core i9-9880H и всю линейку видеокарт от GTX 16XX до  RTX 2080 Max-Q соответственно, а также сетевой контроллер Killer E2600 и беспроводной адаптер с поддержкой Wi-Fi 6.

Пока нет сведений о дате старта продаж Aero 17, или о том, будет ли он запущен одновременно с новым Aero 15 в июне. Вы также можете ознакомится с фото и спецификациями устройства, размещёнными внизу.

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Allen Ngo, 2019-05-28 (Update: 2019-05-28)

 