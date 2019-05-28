XPS 15 7590 вместо XPS 15 9580: Dell объясняет причину переименования ноутбука
Пользователи, которые следили за ежегодными обновлениями XPS 15, должны быть хорошо знакомы с хронологией имен в серии: в 2013-м был XPS 15 9530, с 2015 по 2016 – XPS 15 9550, в 2017 – XPS 15 9560, а в 2018 – XPS 15 9570. По логике вещей, предстоящая модель 2019 года должна называться XPS 15 9580. На удивление, это оказалось не так.
Dell анонсировала 2019 XPS 15 7590 на выставке Computex в Тайбэе, и теперь эта модель заменит прошлогодний XPS 15 9570. Ноутбук будет оснащен веб-камерой похожей на вариант из XPS 13, а также процессором Intel 9-го поколения H-серии (вплоть до 8-ядерного Core i9-9880H) и видеокартой Nvidia GTX 16 (вплоть до версии GTX 1650, не Max-Q). XPS 15 7590 будет поставляться с той же OLED-панелью, что и в текущей серии Alienware m15.
Итак, почему же внезапно изменили имя модели? Менеджер по продуктам Dell XPS утверждает, что смысл такой перемены состоит в том, чтобы привести серию XPS 15 в соответствие с наименованиями серий Inspiron, Vostro, Precision и Latitude. Все топовые модели каждого из этих семейств начинаются с 7xxx, за ними следует средний диапазон 5xxx и бюджетный – 3xxx. Таким образом, XPS 15 также требует переименования на манер 7xxx, поскольку ни одна другая линейка сейчас уже не включает модели 9xxx.
Если смотреть в будущее, то гипотетический преемник XPS 15 7590 в 2020 году может назваться XPS 15 7500 или как-то похоже. Кроме того, в следующем году в серии может появиться устройство с полностью модернизированным дизайном корпуса, который неизменен вот уже четвёртый год подряд, тем более, что предстоящее обновление 2019 года совсем незначительное.
Анонс вышел одновременно с демонстрацией второго поколения серии XPS 13 2-в-1.
Источник(и)
Dell