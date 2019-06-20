Microsoft создала более дешевую версию Surface Book 2, но покупать её просто нет смысла
Хотите 15-дюймовый Surface Book 2, но не можете позволить себе потратить $2500? Microsoft теперь создала его более дешевую версию с процессором Core i5 за $2000... но покупатели, вероятно, проигнорируют это предложение.
В теории более дешевая Surface Book 2 практически идентична дорогой, за исключением двух ключевых компонентов. Процессор был заменён с Intel Core i7-8650U 8-го поколения до Intel Core i5-8350U, а дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 – упразднена. Из-за этих жертв, более дешевая Surface Book 2 стоит всего $2000, или на $500 дешевле, чем Core i7/GTX 1060 Surface Book 2.
Однако модель с Core i5 просто экономически невыгодна. Ценовая политика Microsoft, безусловно, сократит продажи более дешевой модели, поскольку Core i7/GTX 1060 уже можно найти за $2200 как на сайте Microsoft, так и на Best Buy.
Кроме того, приобретение «бюджетной» 15-дюймовой Surface Book 2 не имеет особого смысла, если учесть, что 13-дюймовая модель с аналогичными характеристиками стоит всего $1100–1300 (в зависимости от конфигурации). Маловероятно, что потребитель с ограниченным бюджетом будет рассматривать покупку чуть большего ноутбука, просто чтобы доплатить $700-900 за пару дюймов экрана.
Наш совет тем, кто думает о покупке 15-дюймовой Surface Book 2 – лучше уж заплатите лишние $200 и получите хороший процессор и гораздо более мощную видеокарту. Похоже, что Core i5 Surface Book 2 15, зажатому между конкурентами, будет трудно найти свою нишу на рынке конвертируемых устройств.