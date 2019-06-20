Microsoft создала более дешевую версию Surface Book 2, но покупать её просто нет смысла

В настоящее время Microsoft уже запустила в продажу более дешевую версию Surface Book 2 15. В новой модели процессор Core i7 заменён на Core i5, а дискретный графический процессор GTX 1060 – и вовсе отсутствует. Тем не менее, за $2000 Surface Book 2 15 с Core i5 вряд ли станет выгодной покупкой, учитывая, что модель Core i7/GTX 1060 стоит всего лишь на $200 дороже.

Хотите 15-дюймовый Surface Book 2, но не можете позволить себе потратить $2500? Microsoft теперь создала его более дешевую версию с процессором Core i5 за $2000... но покупатели, вероятно, проигнорируют это предложение.

В теории более дешевая Surface Book 2 практически идентична дорогой, за исключением двух ключевых компонентов. Процессор был заменён с Intel Core i7-8650U 8-го поколения до Intel Core i5-8350U, а дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 – упразднена. Из-за этих жертв, более дешевая Surface Book 2 стоит всего $2000, или на $500 дешевле, чем Core i7/GTX 1060 Surface Book 2.

Однако модель с Core i5 просто экономически невыгодна. Ценовая политика Microsoft, безусловно, сократит продажи более дешевой модели, поскольку Core i7/GTX 1060 уже можно найти за $2200 как на сайте Microsoft, так и на Best Buy.

Кроме того, приобретение «бюджетной» 15-дюймовой Surface Book 2 не имеет особого смысла, если учесть, что 13-дюймовая модель с аналогичными характеристиками стоит всего $1100–1300 (в зависимости от конфигурации). Маловероятно, что потребитель с ограниченным бюджетом будет рассматривать покупку чуть большего ноутбука, просто чтобы доплатить $700-900 за пару дюймов экрана.

Наш совет тем, кто думает о покупке 15-дюймовой Surface Book 2 – лучше уж заплатите лишние $200 и получите хороший процессор и гораздо более мощную видеокарту. Похоже, что Core i5 Surface Book 2 15, зажатому между конкурентами, будет трудно найти свою нишу на рынке конвертируемых устройств.