MSI вдохновилась лучшими в мире спортивными автомобилями при создании дизайна GT76 Titan

MSI раскрыла особенности дизайна игрового ноутбука GT76 Titan. Похоже, что на этот раз тайваньский производитель игровых устройств вдохновлялся внешним видом самых невероятных гоночных автомобилей в мире. Это отражено в вентиляционных решетках GT76 Titan, обтекаемом внешнем виде и потрясающих световых эффектах.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

MSI любезно приоткрыла завесу тайны и рассказала о новом «игровом звере» GT76 Titan. Этот 8-ядерный ноутбук с разгоняемым настольным процессором Intel i9 серии K и графической картой Nvidia GeForce RTX 2080, безусловно, производит сильное впечатление. GT76 удается сочетать брутальность с эстетикой, и это неудивительно, поскольку дизайнеры MSI рассказали, что вдохновлялись спортивными автомобилями при создании внешнего вида ноутбука.

Особенно интересен дизайн нижней панели MSI GT76 Titan, которая оснащена вентиляционными решетками из углеродного волокна: это охлаждение и украшение ноутбука в одном лице. Красная подсветка, как и дизайн решеток, очень напоминает заднюю подсветку спортивного автомобиля. Кроме того, у спортивных автомобилей и премиальных игровых ноутбуков есть ряд общих черт: производительность, мощность, скорость, стильный внешний вид.

Информация, которой поделилась MSI, демонстрирует, как много времени и усилий уходит на создание такого ноутбука, как GT76 Titan; это уже не просто объединение лучших компонентов, как это бывало раньше, а нечто большее. MSI использовала для корпуса GT76 высококачественный алюминий, который разработан таким образом, чтобы сделать ноутбук тонким; в тоже время площадь воздухозаборников увеличена. Производитель также использовал принципы аэродинамики, которые, в сочетании с металлической сеткой сзади ноутбука, должны помочь сохранить исключительную производительность процессора и графического ускорителя в требовательных играх.

Как и в хорошем спортивном автомобиле, здесь важны детали. LaFerrari выглядела бы неполноценной без знаменитого значка с лошадью, а Aston Martin Vanquish второго поколения примечателен своей характерной задней подсветкой в стиле «лезвия». Разработчики MSI придерживаются такой же философии дизайна, поэтому на GT76 Titan есть и фирменный тисненый значок MSI Dragon Shield, и полноцветная подсветка клавиатуры, которая достигает основания ноутбука и подсвечивает его как бы снизу. MSI создала игровой ноутбук GT76 Titan, который обладает необыкновенным внешним видом и мощью; надеемся, что его скорость и производительность также не подведут.