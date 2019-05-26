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MSI вдохновилась лучшими в мире спортивными автомобилями при создании дизайна GT76 Titan

Дизайн игрового ноутбука MSI GT76 Titan напоминает концепт спортивного автомобиля. (Изображение: MSI)
Дизайн игрового ноутбука MSI GT76 Titan напоминает концепт спортивного автомобиля. (Изображение: MSI)
MSI раскрыла особенности дизайна игрового ноутбука GT76 Titan. Похоже, что на этот раз тайваньский производитель игровых устройств вдохновлялся внешним видом самых невероятных гоночных автомобилей в мире. Это отражено в вентиляционных решетках GT76 Titan, обтекаемом внешнем виде и потрясающих световых эффектах.
by Daniel R Deakin, 26.05.2019
MSI ноутбуки игры Geforce

MSI любезно приоткрыла завесу тайны и рассказала о новом «игровом звере» GT76 Titan. Этот 8-ядерный ноутбук с разгоняемым настольным процессором Intel i9 серии K и графической картой Nvidia GeForce RTX 2080, безусловно, производит сильное впечатление. GT76 удается сочетать брутальность с эстетикой, и это неудивительно, поскольку дизайнеры MSI рассказали, что вдохновлялись спортивными автомобилями при создании внешнего вида ноутбука.

Особенно интересен дизайн нижней панели MSI GT76 Titan, которая оснащена вентиляционными решетками из углеродного волокна: это охлаждение и украшение ноутбука в одном лице. Красная подсветка, как и дизайн решеток, очень напоминает заднюю подсветку спортивного автомобиля. Кроме того, у спортивных автомобилей и премиальных игровых ноутбуков есть ряд общих черт: производительность, мощность, скорость, стильный внешний вид.

Информация, которой поделилась MSI, демонстрирует, как много времени и усилий уходит на создание такого ноутбука, как GT76 Titan; это уже не просто объединение лучших компонентов, как это бывало раньше, а нечто большее. MSI использовала для корпуса GT76 высококачественный алюминий, который разработан таким образом, чтобы сделать ноутбук тонким; в тоже время площадь воздухозаборников увеличена. Производитель также использовал принципы аэродинамики, которые, в сочетании с металлической сеткой сзади ноутбука, должны помочь сохранить исключительную производительность процессора и графического ускорителя в требовательных играх.

Как и в хорошем спортивном автомобиле, здесь важны детали. LaFerrari выглядела бы неполноценной без знаменитого значка с лошадью, а Aston Martin Vanquish второго поколения примечателен своей характерной задней подсветкой в стиле «лезвия». Разработчики MSI придерживаются такой же философии дизайна, поэтому на GT76 Titan есть и фирменный тисненый значок MSI Dragon Shield, и полноцветная подсветка клавиатуры, которая достигает основания ноутбука и подсвечивает его как бы снизу. MSI создала игровой ноутбук GT76 Titan, который обладает необыкновенным внешним видом и мощью; надеемся, что его скорость и производительность также не подведут.

(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
(Изображение: MSI)
 
 

Источник(и)

MSI

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Daniel R Deakin, 2019-05-26 (Update: 2019-05-26)

 