MSI вдохновилась лучшими в мире спортивными автомобилями при создании дизайна GT76 Titan
MSI любезно приоткрыла завесу тайны и рассказала о новом «игровом звере» GT76 Titan. Этот 8-ядерный ноутбук с разгоняемым настольным процессором Intel i9 серии K и графической картой Nvidia GeForce RTX 2080, безусловно, производит сильное впечатление. GT76 удается сочетать брутальность с эстетикой, и это неудивительно, поскольку дизайнеры MSI рассказали, что вдохновлялись спортивными автомобилями при создании внешнего вида ноутбука.
Особенно интересен дизайн нижней панели MSI GT76 Titan, которая оснащена вентиляционными решетками из углеродного волокна: это охлаждение и украшение ноутбука в одном лице. Красная подсветка, как и дизайн решеток, очень напоминает заднюю подсветку спортивного автомобиля. Кроме того, у спортивных автомобилей и премиальных игровых ноутбуков есть ряд общих черт: производительность, мощность, скорость, стильный внешний вид.
Информация, которой поделилась MSI, демонстрирует, как много времени и усилий уходит на создание такого ноутбука, как GT76 Titan; это уже не просто объединение лучших компонентов, как это бывало раньше, а нечто большее. MSI использовала для корпуса GT76 высококачественный алюминий, который разработан таким образом, чтобы сделать ноутбук тонким; в тоже время площадь воздухозаборников увеличена. Производитель также использовал принципы аэродинамики, которые, в сочетании с металлической сеткой сзади ноутбука, должны помочь сохранить исключительную производительность процессора и графического ускорителя в требовательных играх.
Как и в хорошем спортивном автомобиле, здесь важны детали. LaFerrari выглядела бы неполноценной без знаменитого значка с лошадью, а Aston Martin Vanquish второго поколения примечателен своей характерной задней подсветкой в стиле «лезвия». Разработчики MSI придерживаются такой же философии дизайна, поэтому на GT76 Titan есть и фирменный тисненый значок MSI Dragon Shield, и полноцветная подсветка клавиатуры, которая достигает основания ноутбука и подсвечивает его как бы снизу. MSI создала игровой ноутбук GT76 Titan, который обладает необыкновенным внешним видом и мощью; надеемся, что его скорость и производительность также не подведут.
Источник(и)
MSI