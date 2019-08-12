Успейте выбрать имена персонажей и область для игры: завтра будут запущены серверы WoW Classic
World of Warcraft Classic, анонсированная на BlizzCon 2017, будет выпущена 27 августа. Эта версия является первоначальным состоянием игры, предшествующем The Burning Crusade (2007), т.е. речь идёт о версии 1.12. Завтра игроки смогут сделать все предварительные приготовления, которые обычно занимают некоторое время после запуска, а именно: резервирование имён своих персонажей и выбор области, в которой хотелось бы играть.
В зависимости от региона, серверы WoW Classic будут открыты в разное время. Например, для тех, кто находится в Лос-Анджелесе, американские серверы будут запущены сегодня в 15:00 по тихоокеанскому времени. Европейские игроки смогут создать персонажей и их имена завтра в 00:01 по Центральноевропейскому времени.
Согласно сообщению, на официальном форуме "игроки с активной подпиской или игровым временем в своей учетной записи World of Warcraft смогут зарезервировать имена своих персонажей, создав до трёх классических персонажей. Обратите внимание, что все ваши персонажи в PvP-мире должны принадлежать одной фракции". Америка и Океания получают 13 областей, а Европа - 12. Однако в Европе существует только шесть областей на английском языке, а остальные шесть распределились по две между тремя языками – французским, немецким и русским.
В WoW Classic максимальный уровень персонажа игрока – 60-й, без учёта дополнений, с той же игровой механикой, что и в оригинальной версии, а также многими другими элементами, которые были изменены с момента выхода игры. Например, восемь оригинальных рас – людей, дворфов, гномов и ночных эльфов состоят во фракции Альянс, а орки, тролли, таурены и отрёкшиеся – состоят во фракции Орда. Есть девять классов – друид, охотник, маг, паладин, жрец, разбойник, шаман, чернокнижник и воин, не говоря уже о том, что только игроки Альянса могут стать паладинами, и только игроки Орды могут стать шаманами.
Хотя различные предметы, рейды и поля битвы будут добавлены уже после запуска WoW Classic, будущие обновления игры не изменят основные характеристики (например, способности персонажей), а игровой баланс будет заморожен на стадии патча 1.12.1. Однако недавние стресс-тесты показали, что перед выпуском каких-либо исправлений в Blizzard, возможно, придется добавить больше игровых серверов.
Вы один из тех, кто с нетерпением ждет WoW Classic? Как обычно, не стесняйтесь делиться своими мыслями в разделе комментариев.
Источник(и)
World of Warcraft форум (название и типы областей - EU, US)