Успейте выбрать имена персонажей и область для игры: завтра будут запущены серверы WoW Classic

Полноценный старт игры WoW Classic запланирован на 27 августа, но её серверы будут запущены завтра. Это не очередной бета-тест, а шанс для тех, кто имеет активную подписку или игровое время на своем аккаунте WoW, зарезервировать имена своих персонажей и выбрать область, в которой они хотят играть.

World of Warcraft Classic, анонсированная на BlizzCon 2017, будет выпущена 27 августа. Эта версия является первоначальным состоянием игры, предшествующем The Burning Crusade (2007), т.е. речь идёт о версии 1.12. Завтра игроки смогут сделать все предварительные приготовления, которые обычно занимают некоторое время после запуска, а именно: резервирование имён своих персонажей и выбор области, в которой хотелось бы играть.

В зависимости от региона, серверы WoW Classic будут открыты в разное время. Например, для тех, кто находится в Лос-Анджелесе, американские серверы будут запущены сегодня в 15:00 по тихоокеанскому времени. Европейские игроки смогут создать персонажей и их имена завтра в 00:01 по Центральноевропейскому времени.

Согласно сообщению, на официальном форуме "игроки с активной подпиской или игровым временем в своей учетной записи World of Warcraft смогут зарезервировать имена своих персонажей, создав до трёх классических персонажей. Обратите внимание, что все ваши персонажи в PvP-мире должны принадлежать одной фракции". Америка и Океания получают 13 областей, а Европа - 12. Однако в Европе существует только шесть областей на английском языке, а остальные шесть распределились по две между тремя языками – французским, немецким и русским.

В WoW Classic максимальный уровень персонажа игрока – 60-й, без учёта дополнений, с той же игровой механикой, что и в оригинальной версии, а также многими другими элементами, которые были изменены с момента выхода игры. Например, восемь оригинальных рас – людей, дворфов, гномов и ночных эльфов состоят во фракции Альянс, а орки, тролли, таурены и отрёкшиеся – состоят во фракции Орда. Есть девять классов – друид, охотник, маг, паладин, жрец, разбойник, шаман, чернокнижник и воин, не говоря уже о том, что только игроки Альянса могут стать паладинами, и только игроки Орды могут стать шаманами.

Хотя различные предметы, рейды и поля битвы будут добавлены уже после запуска WoW Classic, будущие обновления игры не изменят основные характеристики (например, способности персонажей), а игровой баланс будет заморожен на стадии патча 1.12.1. Однако недавние стресс-тесты показали, что перед выпуском каких-либо исправлений в Blizzard, возможно, придется добавить больше игровых серверов.

Вы один из тех, кто с нетерпением ждет WoW Classic? Как обычно, не стесняйтесь делиться своими мыслями в разделе комментариев.