Microsoft готовит конкурента Stadia Founder's Edition

В одном из техноблогов было опубликовано новое видео, где утверждается, что Microsoft работает над аппаратным обеспечением своей платформы xCloud. Последнее, очевидно, будет совместимо с существующими контроллерами от Xbox и выступит в качестве конкурента Google Stadia. Поскольку это предполагаемое устройство должно стоить всего $60, оно составит серьезную конкуренцию «Founder's Edition».

Microsoft, очевидно, уже готовит какое-то оборудование для своей будущей платформы xCloud. По крайней мере, об этом говорится в новом видео на YouTube, опубликованном Брэдом Самсом (Brad Sams), сотрудником ресурса Thurrott.com. Он утверждает, что в данном сообществе ходят слухи по поводу готовности компании из Редмонда нанести ответный удар Google с её Stadia Founder's Edition.

Google Stadia является главным конкурентом для будущего игрового стримингового сервиса от Microsoft. В честь продажи первых подписок, Google также открыла предзаказ на так называемые комплекты Founder's Edition (на практике представляют собой адаптер Chromecast 4K вместе с новым видом беспроводного контроллера).

По информации, полученной Брэдом Самсом, Microsoft уже готовит конкурентное предложение. Поговаривают, что речь идёт о консоли, однако, другие утверждают, что это точно не Lockhart, как ожидалось ранее. Более того, блогер отметил, что эта версия приставки, запланированная к выходу вместе со Scarlett, сейчас и вовсе вычеркнута из «списка ожидания».

Прогнозируется, что новый «облачный Xbox» может получить ценник всего в $60, а за $20 можно будет приобрести дополнительные контроллеры, если у потребителя по каким-то причинам их нет. Поскольку комплект Stadia Founder's Edition уже доступен для предварительного заказа по цене $129, данный шаг может стать выигрышным в контексте перехода к облачным играм в ближайшем будущем.