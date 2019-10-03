Microsoft представляет беспроводные наушники Surface Earbuds с "капелькой волшебства"

Наряду со своими (впечатляюще разнообразными) новыми ПК, вчера (2 октября 2019-го) Microsoft также представила первые полностью беспроводные наушники. Surface Earbuds оснащены функцией шумоподавления и голосовой активации. Тем не менее, они также могут выполнять такие задачи, как переключение слайдов и перевод речи во время демонстрации презентаций PowerPoint.

Вчера в рамках 2019 Surface Event состоялся дебют первых полностью беспроводных наушников Microsoft. Новое устройство, похоже, предназначено для бизнесменов и людей занятых, хотя в наушниках также имеются два массива направленных микрофонов с шумоподавлением, чтобы ограничить фоновые шумы и улучшить простое повседневное использование.

Surface Earbuds поставляются в чехле в форме пилюли, весьма напоминающем чехол Samsung Galaxy Buds. Тем не менее, некоторые отмечают, что наушники похожи на маленькие игрушечные тарелочки в ушах, и, следовательно, намного более заметны при ношении по сравнению с другими устройствами данной категории. Такой размер связан с наличием сенсорного управления; как и во многих других беспроводных наушниках, через Surface Earbuds можно управлять воспроизведением музыки. Правда, эта функция работает исключительной в плеере Spotify.

Тем не менее, это далеко не все возможности сенсорного управления в новых Surface Earbuds. Они могут взаимодействовать с пакетом Office 365, что позволяет совершать такие действия как диктовка текста на ходу. Кроме того, наушники можно использовать в качестве мыши во время демонстрации презентаций в PowerPoint. И речь идёт не только о смене слайдов, но и о преобразовании речи пользователя в подписи.

Функция распознавания речи работает на разных языках: фактически, на данный момент Surface Buds «знает» более чем 60 разных языков. Естественно, это реализуется с помощью Cognitive Services в Microsoft Azure, которые координируются с соответствующим программным обеспечением Office. Surface Buds будут доступны к концу 2019 года по цене $249.