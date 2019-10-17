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1More объявила о выпуске первых беспроводных наушников с шумоподавлением

Наушники 1More TWS. (Источник: HiFiGo)
Наушники 1More TWS. (Источник: HiFiGo)
1More - компания, производящая аудиоустройства для Xiaomi. Тем не менее, 1More выпускает продукты и под своим собственным брендом, например, полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением (ANC).
Deirdre O Donnell | 17/10/2019
аксессуары Chinese Tech Audio умные часы Wearable Software

1More является компанией, производящей аксессуары для Xiaomi (как и Huami, которая создаёт умные часы под брендом Xiaomi). Тем не менее, она также продает аналогичные устройства и под своим собственным именем. Среди них линейка полностью беспроводных наушников, последние из которых получили новую функцию – активное шумоподавление (ANC).

Новые 1More TWS – это наушники с характерным дизайном под углеводородное волокно. Помимо новой функции шумоподавления, в них есть поддержкой Bluetooth 5.0, а также форматов aptX и AAC. Компания заявляет об автономности длительностью в 6 часов воспроизведения, правда при отключённом ANC. Если же включить новую функцию, то время работы сократиться примерно на час.

Зарядный кейс может обеспечить работу наушников в течении 17 часов. Кстати, шумоподавление реализовано с помощью микрофонов с CVC 8.0. В них есть 2 настройки (FeedForward и FeedBack), которые уменьшают окружающий шум или никак не препятствую ему в зависимости от регулировки. Беспроводные наушники 1More TWS должны появиться 11 ноября, как раз в день известного китайского праздника (11.11, День холостяка), и будут стоить $199,99.

Источник(и)

HiFiGo

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Deirdre O Donnell, 2019-10-17 (Update: 2019-10-17)

 