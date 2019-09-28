Новые умные часы от Casio на Wear OS впервые получат пульсометр

PRO TREK Smart WSD-F21HR - это новые часы Casio с пульсометром, а также рядом других датчиков, необходимых для путешественников, и поддержкой различных навигационных систем. Они имеют двойной 1,32-дюймовый дисплей (цветной – для обычной работы, а монохромный – для экономии заряда аккумулятора), микрофон и работают на Wear OS.

Casio выпустила новые часы на Wear OS – PRO TREK Smart WSD-F21HR. Они имеют 1,32-дюймовый цветной TFT LCD экран, а также второй – монохромный ЖК-дисплей. Wear OS помогает выполнять такие задачи, как отображение карты во время прогулки или похода. Это также первые умные часы от данного производителя, оснащённые пульсометром, который представляет собой оптический модуль, отслеживающий пульс пользователя на его запястье.

Новые часы Casio также имеют множество датчиков, которые помогают пользователю ориентироваться в окружающей обстановке: барометр, компас, акселерометр, гирометр, а также поддерживают работу с ГЛОНАСС и MICHIBIKI.

Несмотря на то, что устройство получит полностью сенсорную переднюю панель (да ещё и со специальным «противообрастающим» покрытием, как его называет производитель), характерная форма часов данного бренда всё же была сохранена. Smart WSD-F21HR будут доступны на официальном сайте, а также в некоторых розничных магазинах, таких как Macy's и Amazon.com. Устройство имеет рекомендованную цену $499 и представлено в чёрной или красной расцветке, доступно для заказа уже сейчас.