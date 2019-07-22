Xeric выпустит часы в честь 50-й годовщины высадки на Луну: пожертвования на Kickstarter превысили бюджет проекта в 100 раз

Благодаря сотрудничеству Xeric и NASA в честь памятного события, 50-й годовщины полёта на Луну, будут выпущены часы. Проект весьма успешен: за 16 дней на Kickstarter он набрал более миллиона долларов, хотя речь идёт не об умном устройстве, а об обычных часах. Чтобы получить один экземпляр этих часов, нужно внести как минимум $169.

Еще в 2017 году Xeric выпустил часы Trappist-1 Moonphase в честь открытия планетарной системы Trappist-1, где могла быть обнаружена жизнь. Теперь пришло время праздновать 50-ю годовщину первой высадки человека на Луну (или «предполагаемой высадки на Луну», если вы верите в теорию заговора), а также время для новой линейки часов Trappist-1.

По словам производителя, дизайн Trappist-1 был полностью переработан в NASA Edition. Изменения основывались на отзывах пользователей Trappist-1 Moonphase, и заключались в следующем: светящиеся стрелки и циферблаты с шелкографией стали в два раза ярче, решётка оформлена в стиле купола МКС, присутствует орбитальная система планет, есть ударопрочное стекло Hesalite, ребристый (как перчатка астронавта) ремень и многое другое.

Часы NASA в честь 50-летнего юбилея полёта Apollo 11 выпускаются в двух версиях: кварцевой (работают от батарейки) и автоматической (работают благодаря механизму с пружиной). В коллекции есть несколько различных дизайнов: Lunar Module, Saturn V, Apollo 11, ISS, Red Dwarf, Cosmic Nebula и так далее. Все они имеют стандартную водонепроницаемость в 5 бар и корпус ручной работы из нержавеющей стали 316L.

Прямо сейчас осталось 16 дней до конца кампании «всё или ничего» (т.е. если проект не набирает нужную сумму, то его закрывают, а деньги – возвращают) на Kickstarter, которая была инициирована, чтобы обеспечить финансирование проекта и выход этих часов ограниченным тиражом. Тем не менее, успех компании оглушителен: цель в $10 000 превышена уже в 100 раз, а пожертвования перевалили за миллион. Единственная проблема заключается в том, что более дешёвые предложения уже заканчиваются, поэтому вам лучше поторопиться, если вы планируете получить экземпляр. Например, цена кварцевых часов Trappist-1 NASA Edition начинается со $169, но в рознице они будут продаваться по цене не менее $250, в то время как автоматическую версию можно приобрести за $279, а ожидаемая розничная цена составит $450 или выше.